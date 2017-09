Els alcaldes de Guadassuar i l’Alcúdia mostren voluntat política per acabar amb el contenciós del polígon industrial de la Garrofera

Andreu Salom i Salvador Montañana han escenificat en una roda de premsa conjunta la seua sintonia a l’hora de donar solució definitiva a un problema que ha afectat els dos pobles al llarg dels últims anys.

Montañana i Salom han explicat que l’origen del conflicte va ser la pretensió de l’anterior equip de govern de l’Ajuntament de Guadassuar d’executar un macro polígon industrial de vora 900.000 m2 de superfície en el límit del terme municipal entre les dos poblacions, just al costat de Montortal, una pedania de l’Alcúdia amb 150 habitants, i a poc més d’1 quilòmetre del casc urbà de l’Alcúdia.

En aquest polígon, que envoltaria l’actual planta de tractament de residus, es permetria la implantació de tot tipus d’activitats qualificades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses. La voluntat dels aleshores dirigents de l’Ajuntament de Guadassuar era crear un espai per a activitats que per la seua tipologia no podien ser implantades en pràcticament cap polígon industrial del nostre territori.

A eixe fet s’afegia que la planificació dels accessos al polígon suposava la construcció de dos grans redones i carreteres de doble sentit des de l’autovia A7, les quals envoltarien el casc urbà de Montortal, a menys de 15 metres de les cases, convertint-lo en una illa entre vies d’alta capacitat iintensitat de circulació. Per eixes vies passarien a diari els camions que donarien servei a industries d’alt risc i perill. En conclusió, una bomba de rellotgeria a pocs metres de les cases.

A partir d’eixa situació, cadascun dels primers edils ha volgut fer anàlisi des de la seua perspectiva local. Per part de l’Alcúdia, l’alcalde destacava que “la intenció del govern municipal de l’Alcúdia mai va ser interferir en les lliures decisions que sobre planificació urbanística prengués sobiranament l’Ajuntament de Guadassuar, sinó denunciar que les actuacions que en eixe moment s’estaven planificant anaven a tindre una incidència negativa en la qualitat de vida i la seguretat ambiental dels seus habitants”.

A més a més, Salom ha afegit que “en aquella època, el govern municipal de Guadassuar anunciava un despropòsit darrere d’un altre” i recordava que durant un temps es succeïren propostes com “la construcció de 8.000 vivendes, un camp de golf i un centre de convencions internacional” o un “gran aeroport internacional”. En eixe context, l’Alcalde de l’Alcúdia ha volgut subratllar que la planificació del polígon de la garrofera no era més que “un destarifo més, però que posava en risc la vida de les persones”.

Per la seua banda, Salvador Montañana ha manifestat que “en les eleccions municipals de 2015, els ciutadans i ciutadanes de Guadassuar volgueren que accedirem al govern municipal els grups polítics que, des de l’oposició, ens havíem manifestat disconformes amb els projectes de l’anterior corporació. Eixe punt de partida ens ha permés obrir un espai de diàleg amb l’Alcúdia per donar una solució satisfactòria a les legítimes pretensions dels dos pobles”.

L’Alcalde de Guadassuar ha recordat “la legítima pretensió de l’Ajuntament que presideixc per culminar la planificació i urbanització dels terrenys industrials inclosos en el Pla General de Guadassuar des de 1997 que va tindre continuïtat en el PGOU aprovat en octubre de 2013, garantint la viabilitat i sostenibilitat del polígon al temps que es respecta escrupolosament tota la normativa vigent, especialment en allò referent a la seguretat de les persones i al medi

ambient”.

Per fer això possible, ha afegit que “s’han iniciat les actuacions administratives necessàries per modificar el pla general en eixa zona, en el sentit de limitar les actuacions al sol industrial existent i afegir l’estrictament necessari que permeta que, definitivament, puga urbanitzar-se idotar-se dels serveis essencials: aigua potable, accessos viaris, tractament d’aigües residuals, enllumenat públic, etc, renunciant al projecte de macro polígon amb criteris de coherència, viabilitat econòmica i racionalitat en l’ocupació del territori”.

Tanmateix, continuava Montañana “… la tipologia que hi havia de les activitats industrials previstes en la zona s’ha desestimat per a impossibilitar la implantació d’instal·lacions amb graus elevats de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat que contemplava la legislació anterior i quedarà supeditada a la vigent de 2014 que estableix una jerarquia diferent d’autoritzacions locals o autonòmiques segons el cas”. I afegia que també “s’està planificant una nova xarxa viaris al polígon que té en compte les necessitats dels residents a Montortal”.

Els dos alcaldes han finalitzat fent una valoració de la darrera sentència que desestimava el recurs contenciós-administratiu presentat per l’Alcúdia, respecte a la qual indicava Andreu Salom que “ni l’última sentència, ni cap de les anteriors, favorables a l’Alcúdia o favorables a Guadassuar, van a suposar cap entrebanc al camí que encetàrem ja fa temps les dos corporacions per donar una solució satisfactòria als problemes creats en eixa zona”.