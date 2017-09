El turisme torna a pujar al setembre a Cullera malgrat el mal oratge

La localitat registra un 60 % d’ocupació en les dues primeres setmanes, deu punts més que en el mateix període de l’any anterior

CULLERA. 18-09-17. Que 2017 està sent el millor any que es recorda en els últims temps per al turisme de Cullera és un fet que les xifres s’encarreguen de demostrar. La primera quinzena del setembre s’ha tancat amb un 60 % d’ocupació, segons ha informat hui la regidoria de Turisme que dirigix Javier Cantos.

En comparació del mateix període de l’any passat, esta dada suposa deu punts més. I açò malgrat que durant no poques jornades el mal oratge ha sigut el convidat indesitjat en la ciutat costanera, factor que lògicament espanta els qui acudixen buscant el cobdiciat sol i platja.

El principal increment s’ha registrat en els hotels, amb 18 punts més que l’any passat i una mitjana del 74 % d’ocupació. Per la seua banda, els apartaments turístics també escalen 10 punts fins anotar-se un 52 % de places ocupades.

En els apartahotels la pujada és de 3 punts, fregant el 80 % d’ocupació. Finalment, les pensions han funcionat al 50 % i el càmping al 40 %, en guarismes semblants als de 2016.

Des del departament de Turisme s’han mostrat «molt satisfets» perquè admeten que el mal temps feia presagiar un mes fluix. «Existia una certa preocupació perquè la inestabilitat meteorològica afecta molt a l’ocupació, però el sector ha demostrat la seua fortalesa en un dels millors moments que recorda», ha assenyalat Cantos.

Si del perfil del turista es tracta, els canvis també són significatius i apunten cap a una tendència a la internacionalització. Cullera ha passat de rebre solament visitants nacionals a eixamplar les fronteres de la seua clientela. El descens al setembre del turista espanyol, provocat per factors inexorables com ara ‘la tornada al col•le’, s’ha vist compensat amb la major afluència de visitants europeus, una tònica ja habitual en els dos últims anys.

I és que setembre sol ser un mes en el qual el paisatge turístic varia en la ciutat costanera respecte al juny, el juliol i l’agost. Les aglomeracions donen pas a la calma i el turista nacional sol ocupar un segon terme cedint el protagonisme a francesos i alemanys, fonamentalment, detallen des de la Tourist Info. «Històricament era així i sembla que després d’anys d’absència tornem als orígens», indiquen.

Temporada allargada

Altra de les noves realitats del turisme cullerenc és l’allargament de la temporada. S’ha passat dels períodes de vaques magres que van caracteritzar els pitjors anys de la crisi —amb ocupacions a anys llum de les actuals— a uns altres més extensos que van des del març o l’abril fins a pràcticament l’octubre.

En eixe sentit, Cantos manifesta que des del govern municipal «estem complint un dels nostres objectius que era el d’allargar una temporada que cada vegada es feia més curta i ara torna als orígens».