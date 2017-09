L’Ajuntament d’Almussafes aposta per l’energia elèctrica renovable

El consistori municipal acaba d’adjudicar a Iberdrola el contracte de subministrament d’electricitat amb la certificació d’energia amb garantia d’origen 100% renovable

Els 44 punts de subministrament existents en tot el terme municipal evitaran les emissions de CO2

Almussafes, a 18 de setembre de 2017. La reducció de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en la localitat per a combatre el canvi climàtic és un dels objectius marcats pel consistori d’Almussafes. A més de la posada en funcionament del Pla d’Eficiència Energètica Sostenible a través de la generalització dels sistemes d’enllumenat públic LED en els edificis públics i també en els carrers i zones verdes del nucli urbà, el consistori municipal acaba de comprometre’s amb l’energia 100% renovable en els seus 44 punts de subministrament. De fet, a finals de juny va firmar el nou contracte amb Iberdrola per al subministrament de l’electricitat durant una anualitat prorrogable, en el que el que la totalitat de l’energia facilitada prové de fonts renovables. Les futures instal•lacions seguiran la mateixa línia de respecte al medi ambient i a la no emissió de CO2 i altres gasos contaminants.

El passat mes de juny, l’Ajuntament d’Almussafes va contractar amb l’empresa Iberdrola energia amb certificació de garantia d’origen, per un volum estimat de 2.232.670 kWh en barres de central, la qual cosa suposa que un 100% de l’energia contractada prové exclusivament de fonts exclusivament renovables.

Amb esta iniciativa, aplicada als 44 punts de subministrament existents en el municipi, l’executiu mostra el seu compromís d’aplicar en les seues instal•lacions els principis climàtics i energètics de la Unió Europea. L’acord també possibilitarà que s’optimitze la potència instal•lada i que es minimitzen els costos.

A més, les instal•lacions futures que es duguen a terme en la localitat també es contractaran davall esta premissa de potenciar el màxim respecte al medi ambient, reduint al mínim les emissions de CO2 i d’altres gasos contaminants. “És la primera vegada que el nostre ajuntament aplica esta mesura, amb la que ens assegurem que tota l’energia consumida té el seu origen en fonts renovables i amb això també des de la nostra administració local lluitem contra el canvi climàtic i les terribles conseqüències que el mateix està desencadenant en el nostre planeta”, explica el primer edil, Toni González.

Tal com s’especifica en el document contractual, la companyia li va a brindar un tractament comercial diferencial a l’Ajuntament d’Almussafes, a través d’un gestor personal i un servici d’atenció permanent que serviran per a canalitzar la totalitat de les gestions comercials i incidències generades.

El compromís de l’executiu amb la protecció del medi ambient també se substantiva en altres accions com la generalització dels sistemes d’enllumenat públic LED en el nucli urbà, amb resultats patents quant a reducció del consum, eficiència energètica, estalvi econòmic, disminució de la contaminació lumínica i millora de les xarxes d’il•luminació en conjunt. Així mateix, el consistori municipal iniciarà, l’any que ve 2018, la instal•lació del mateix sistema en el parc industrial Joan Carles I, una vegada concloses totes les obres de renovació i substitució de l’enllumenat públic en el nucli urbà, de les que tan sols resta l’execució d’un 35%.