Portes obertes en els museus i observació d’aus a Cullera este diumenge

La ciutat celebra amb diverses activitats el Dia Mundial del Turisme

CULLERA. 27-09-17. L’Ajuntament de Cullera ha volgut novament commemorar el Dia Internacional del Turisme. Per a açò, la regidoria de Turisme ha aprofitat per a organitzar vàries activitats que tindran lloc diumenge que ve 1 d’octubre en diverses localitzacions del municipi.

Les propostes, de caràcter gratuït, se centren a acostar la cultura i naturalesa de la localitat aprofitant alguns dels grans atractius que solen despertar l’interés dels curiosos.

Entre els llocs que es podran visitar es troba el Museu de l’Arròs de Cullera. Es tracta d’una exposició permanent sobre la història i el cultiu de l’arròs, situada en l’Ermita dels Sants de la Pedra (Abdó i Senent). El museu oferix diversos audiovisuals així com tallers interactius per a totes les edats. A més, hi ha una àrea de pícnic en la qual es pot gaudir de les vistes als camps d’arròs i l’Albufera. L’horari de visita és de 10 a 14 h.

Una altra de les propostes per a este dia és una jornada de portes obertes en el Jardí Botànic de Cullera. Amb una superfície de 25.000 m², el lloc conté més de 2.500 espècies vegetals. El colofó de la visita el posa el museu etnològic el qual alberga tot tipus d’utensilis utilitzats antigament en les explotacions agrícoles de la zona. L’horari del jardí serà de 10 a 14 h.

Finalment, els ornitòlegs i altres curiosos podran gaudir de la mà d’Actio Birding del lliure accés a l’observació d’aus. Per a açò s’ha pensat en un lloc tan emblemàtic com el Fort de Cullera. La pujada tindrà lloc des del carrer Replà de Sant Antoni. L’hora de trobada serà a les 10 h.

El turisme, més viu

El turisme viu un moment de gran creixement a Cullera. Al llarg dels últims anys s’han registrat les millors dades d’ocupació de l’època després d’un període de crisi en el qual el sector s’havia vist profundament afectat.

La capital turística de la Ribera es caracteritza per la seua extensa oferta en esta matèria. Cullera presumix de tindre un patrimoni i una diversitat paisatgística d’importància als que hi ha que sumar una destacable oferta cultural i d’oci que aconseguix atraure a públic de totes les edats.