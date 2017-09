En el marc de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.

Alzira acollirà el 21 d’octubre la VI Cursa Popular “La Ribera contra el Càncer”

• Es tracta d’una iniciativa de l’associació Dones Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA) amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la incidència d’esta malaltia. Els fons recaptats es destinaran a la lluita contra el Càncer.

• El Dr. Palau ha qualificat de “sorprenent” la marxa de dos comissionats de La Ribera en dos anys i ha instat la Conselleria a nomenar una altra persona amb celeritat.

• El Pla Estratègic 201-2028 que està elaborant Ribera Salud, recull inversions en infraestructura i tecnologia d’última generació en matèria oncològica.

Alzira (28.09.17).- L’Hospital Universitari de La Ribera ha acollit, este matí, la presentació de la VI Cursa Popular “La Ribera contra el Càncer”, que tindrà lloc el proper 21 d’octubre, per un circuit urbà de 4 quilòmetres que discorrerà pel nucli històric del municipi d’Alzira. Aquesta Carrera, amb un caràcter purament benèfic, se celebrarà en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que es commemora cada 19 d’octubre.

L’acte de presentació d’esta sisena edició ha comptat amb la participació de representants de les principals entitats implicades en l’organització de l’activitat lúdico-esportiva. Així, han estat presents l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; el director gerent del Departament de Salut de La Ribera, Javier Palau; el cap del Servei d’Oncologia d’Alzira, Dr. José Miguel Cuevas; la presidenta de l’associació Dones Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA), Mariví Ferragut, i el president del Club d’Atletisme La Rabosa, Facundo Botija.

L’objectiu d’esta VI Cursa Popular és el de conscienciar la ciutadania en general de l’impacte que el càncer té en qui el pateix i en els seus familiars i amics. A més, esta iniciativa servirà per conscienciar la població sobre la importància d’adquirir hàbits saludables, com la pràctica d’esport, en la prevenció de determinats tumors.

Mariví Ferragut ha afirmat que “com sempre, l’itinerari és accessible a qualsevol persona independentment de la seua edat i condició física. D’esta manera, volem fomentar la participació de tota la població, per tal que la iniciativa, com en edicions anteriors, siga tot un èxit “. Els fons recaptats es destinaran a cobrir les despeses de la Carrera i a la lluita contra el Càncer.

La presidenta de DACMA, que s’ha mostrat “emocionada” per haver arribat ja a la sisena edició d’esta Cursa, ha afirmat que “el Servei d’Oncologia a Alzira és un gran servei, que ha treballat molt durant estos anys i no conec cap pacient que no valore el treball que es realitza en ell”.

Les persones interessades, poden adquirir ja el seu dorsal, pel preu simbòlic de 4 euros, a l’associació DACMA, al Club d’Atletisme La Rabosa, al Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira i al Departament de Comunicació de l’Hospital Universitari de La Ribera, així com a la Piscina Coberta Municipal i en la Farmàcia JL Aparici. Al costat del dorsal es lliurarà als participants també un tapaboques esportiu (fins a fi d’existències).

Pla Estratègic 2018-2028

El director gerent del Departament de Salut de La Ribera, Dr. Javier Palau, ha destacat com “entitats de tota mena, administracions locals i professionals de la Sanitat, s’uneixen en este tipus d’iniciatives com un mitjà més per enfrontar la malaltia”.

En este sentit, el Dr. Palau ha reafirmat “el compromís que, des dels seus inicis, ha mostrat amb el càncer l’Hospital de La Ribera”, un compromís “que s’està mantenint en el text del Pla Estratègic 2018-2028 que Ribera Salud està elaborant actualment i que estarà llest, per a la seua presentació als ciutadans, en poques setmanes”.

“Creiem que, independentment de qui assumisca la gestió de la salut de La Ribera en els propers anys, hem de deixar per escrit quines línies estratègiques s’han de seguir en el futur per garantir la qualitat assistencial que La Ribera està oferint i que, en matèria oncològica, ens ha permès situar l’Hospital d’Alzira a l’altura dels grans hospitals nacionals”.

Segons el Dr. Palau, “este Pla Estratègic contempla l’ampliació de l’Hospital de Dia, així com la continuïtat de la inversió en tecnologia d’última generació com l’adquisició d’un nou accelerador lineal o un equip de PET/TAC. Això permetrà La Ribera seguir enfrontant el càncer amb les altes taxes de supervivència que ja hem aconseguit, al voltant del 60%, índex este que s’eleva fins al 84% quan parlem de càncer de mama”.

Tal com ha afirmat el Dr. Palau, “estem elaborant este Pla Estratègic perquè creiem que és la nostra responsabilitat i ho deixarem a disposició dels nostres pacients i de la societat en general, siga qui siga qui ocupe la gerència d’esta Departament de Salut a partir del proper any”.

Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha mostrat el seu “reconeixement al Servei d’Oncologia de La Ribera i, en general a tot el Departament de Salut” i ha destacat “la millora en infraestructures i tecnologia que s’ha dut a terme a la comarca al llarg d’estos 18 anys “.

Marxa del Comissionat de la Conselleria de Sanitat

En el transcurs de la presentació de la Carrera, i en contestació a les preguntes dels mitjans de comunicació presents, el director gerent del Departament de Salut de La Ribera, Dr. Javier Palau, s’ha referit a la situació oberta després de l’anunciada marxa del Comissionat de la Conselleria de Sanitat en el Departament de Salut, Antonio Enguix.

Així, el Dr. Palau ha qualificat de “sorprenent” que s’haja produït la marxa de dos comissionats “en un període de temps de 2 anys” i ha manifestat el seu interès en què la Conselleria de Sanitat nom “com més aviat” a un altre comissionat .

“Des de la Direcció del Departament de Salut hem de treballar amb esta figura en relació a diversos tràmits i processos, que no podem deixar passar, ja que afecten directament els pacients”. En este sentit, el Dr. Palau ha afirmat que “no volem que torne a passar el que ja va passar quan va dimitir el Comissionat anterior i vam tenir un temps d’impàs en què es van paralitzar estes qüestions”.