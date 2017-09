L’exposició amb el tresor artístic de la Diputació deixa Requena amb 7.000 visites i part cap a Alzira

El president, Jorge Rodríguez, clausura la mostra itinerant ‘Memòria de la Modernitat’, amb obres de Sorolla, Pinazo i Equip Crònica, entre uns altres, en la capital de la comarca Requena-Utiel

A més, prop de 5.000 persones visiten en el Temple de Sant Nicolás la mostra paral·lela ‘Coneix la Diputació’, que entre el 5 i el 15 d’octubre podrà veure’s en la seu de la Corporació provincial

28/09/2017.El desig de Jorge Rodríguez que el patrimoni artístic de la Diputació fóra compartit pels valencians ha començat a complir-se després dels quatre mesos que ‘Memòria de la Modernitat’ ha romàs exposada en el Museu Florencio de la Font de Requena. El president de la Diputació de València ha fet balanç aquest dijous d’una mostra que encara podrà veure’s en la vila requenense fins al diumenge i que ha acumulat prop de 7.000 visites des de la seua inauguració el 26 de maig.

En paral·lel, l’exposició ‘Coneix la Diputació’, instal·lada en el Temple de Sant Nicolás, on ha tingut lloc l’acte de clausura d’aquesta primera escala de ‘Memòria de la Modernitat’, ha rebut més de 4.800 visites. Amb aquestes exposicions de caràcter itinerant, la Diputació “pretén donar a conèixer a les valencianes i els valencians tots els serveis que ofereix i acostar la seua història i el seu patrimoni a tots els racons de la província”, ha assenyalat Rodríguez.

Per al president de la Corporació provincial, que ha estat acompanyat pel diputat d’Administració General i Patrimoni, Pepe Ruiz, i l’alcalde de Requena. Mario Sánchez, “aquestes mostres, dins del programa ‘La Diputació en les Comarques’, serveixen per a acostar als ciutadans una institució moderna que no pot apreciar-se si no es coneix”. En el cas de ‘Memòria de la Modernitat’, Rodríguez ha destacat a més la importància d’aquesta selecció de més de 100 obres del patrimoni provincial que “ha ajudat a reescriure la història de l’art valencià amb ajuda de la Universitat de València”.

El diputat d’Administració General i responsable de l’àrea de Patrimoni, Pepe Ruiz, ha posat en valor el volum de visites d’ambdues exposicions, prop de 12.000 en una comarca amb 30.000 habitants, i ha fet un repàs a totes les activitats que han tingut lloc en els últims mesos a Requena dins d’aquest programa sociocultural de la Diputació, amb la finalitat d’acostar la institució a les comarques valencianes.

A més de les mostres, Requena ha comptat amb visites guiades teatralizadas a l’entorn de les exposicions, tallers infantils per a ajudar als xiquets a descobrir l’art, tastos de vins dels cellers de la zona en maridatge amb les obres d’art de ‘Memòria de la Modernitat’ i concerts amb grups valencians del programa musical Sona la Dipu.

En paraules de l’alcalde de Requena, Mario Sánchez, “aquestes activitats han sigut un regal per a Requena, que ens reforça en la idea de posar en el mapa nostra àmplia oferta cultural, els nostres encants paisatgístics i patrimonials i els nostres vins i caves, potenciant el turisme cultural, gastronòmic i d’oci de Requena”. Al voltant de 250 persones de les pedanies de Requena han pogut descobrir els tresors artístics de la Diputació amb les quatre rutes d’autobusos disposades per l’àrea de Patrimoni provincial.

L’alcalde ha celebrat la resposta de tota la comarca a aquest projecte sociocultural de la Diputació de València que ha arrancat a Requena i que ha tractat d’arribar a tots els racons de la comarca. “Durant quatre mesos, Requena s’ha convertit en la capital cultural de la província gràcies a la Diputació”, ha conclòs Mario Sánchez, qui ha cedit el testimoni a la vicealcaldesa d’Alzira, Isabel Aguilar, que ha donat la benvinguda a ‘Memòria de la Modernitat’ a la capital de la Ribera, on s’inaugurarà el pròxim 2 de novembre.