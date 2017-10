Quaranta-cinc empresaris almussafenys participen en la sessió sobre la factura electrònica

El consistori els convoca en el Centre Cultural a una reunió amb l’objectiu d’explicar-los com utilitzar el sistema FACe i oferir-los una guia d’ús

A partir de 2018, les persones jurídiques i algunes físiques hauran de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics

Almussafes, a 3 d’octubre de 2017. L’Ajuntament d’Almussafes inicia la campanya informativa per a donar a conèixer la utilització de la FACTURA-E, sistema a través del qual serà obligatori per a les persones jurídiques i algunes físiques presentar les factures dirigides a les administracions públiques. Ahir, dilluns 2 d’octubre, el consistori va celebrar la primera de les jornades informatives convocades. Dos empleats públics van explicar als 45 assistents el funcionament del sistema i van resoldre els dubtes plantejats. A més, els empresaris, assessors i comerciants presents van rebre una guia en la qual s’arrepleguen els passos a seguir per al compliment de la Llei de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

Ahir, dilluns 2 d’octubre, 45 empresaris i assessors van participar en la jornada informativa convocada per l’Ajuntament d’Almussafes per a explicar al col•lectiu com utilitzar el programa del Ministeri d’Economia i Hisenda FACTURA-E, a través del qual hauran de presentar obligatòriament les seues factures a partir de l’1 de gener de 2018 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, notaris, registradors de la propietat, mercantils i aquelles persones físiques que presenten factures amb imports d’a partir de 5.000 euros.

La sala de conferències del Centre Cultural va acollir a les 20 hores aquesta sessió, en la qual dos tècnics de l’administració local van informar sobre la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú (LPAC), que és la que regula aquesta qüestió, i van oferir una demostració pràctica in situ sobre la utilització d’aquest sistema. Així, els assistents van aprendre a elaborar factures i van conèixer els passos a seguir per a la seua presentació telemàtica davant el consistori o qualsevol altra administració pública.

“És important que els empresaris sàpiguen utilitzar el sistema FACe perquè no hi haja cap problema en el moment en el qual siga obligatori el seu ús. Per açò, estem posant en marxa diverses iniciatives informatives, entre les quals es troba la publicació d’un manual d’ús, la convocatòria de jornades i l’assessorament permanent per part dels empleats públics de l’Ajuntament, que es troben sempre a la disposició dels proveïdors per a la resolució dels incidents que puguen aparèixer”, ressalta l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Els presents van rebre un dossier explicatiu en el qual s’arreplega tot el que s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar la plataforma online que permet presentar aquests documents i van poder plantejar tots els seus dubtes sobre aquest tema perquè puguen dominar el procediment de cara a la implantació definitiva de la normativa a principis del pròxim 2018. Tal com asseguren des del consistori, gràcies a la factura electrònica “s’acurten els cicles de tramitació, inclòs el cobrament, i es facilita un accés més ràpid, àgil i senzill al procés de tramitació de les factures, podent consultar el seu estat en qualsevol moment”.

Hui, dimarts 3 d’octubre, serà el torn dels representants d’associacions. La llei també els obliga a utilitzar aquest sistema de facturació, per la qual cosa la campanya iniciada per l’equip de govern inclou també a les entitats que mantenen algun tipus de relació amb el consistori. “A pesar que inicialment puga semblar complicat l’ús de la plataforma, res més lluny de la realitat. Només cal seguir uns senzills passos, per la qual cosa no cal preocupar-se, per a açò estem des de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament”, tranquil•litzen.