Alzira ja pensa en la tercera edició d’Art al Carrer

Alzira, 3 d’octubre de 2017.- Davant l’èxit que han tingut les activitats i espectacles programades a la segona edició d’Art al Carrer celebrada el passat cap de setmana als carrers d’Alzira, la Regidoria de Cultura ja pensa en l’edició de l’any vinent.

A banda de les actuacions musicals, de dansa o circ, l’edició d’enguany ha tingut la novetat d’oferir 15 expressions artístiques. Una d’estes intervencions artístiques l’han realitzat els il•lustradors participants a la primera Jornada d’Il•lustradors a Alzira, que es va celebrar al carrer Escoles Pies i la Casa de la Cultura i que va reunir artistes locals i altres de la talla de Paco Roca o Mac Diego.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha valorat molt esta segona edició ja que la programació oferida ha suposat un major nombre d’espectadors. S’ha demostrat que la ciutat estava viva, la gent ha participat, ha viscut la cultura. Això fa que ens encoratgem per a treballar en la propera edició, on s’intentarà incrementar el pressupost per ampliar el perímetre, traslladant les activitats a tots els barris de la ciutat i ampliar les activitats com ara, el cinema.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, també ha volgut agrair als ciutadans la participació i espera poder seguir millorant estes iniciatives que acosten les diferents arts al ciutadà.