El Centre Cultural d’Almussafes reuneix en una exposició 80 fotografies antigues del municipi

La mostra, desenvolupada gràcies a les imatges cedides en 2016 per José Maiques Campos, es va inaugurar ahir dimecres 4 d’octubre

Els veïns la podran visitar i rememorar èpoques passades fins el 30 d’octubre

Almussafes, a 5 d’octubre de 2017. Des d’ahir, dimecres 4 d’octubre, i fins al pròxim dilluns 30 d’octubre, el Centre Cultural d’Almussafes acull l’exposició “Almussafes, una mirada enrere 2”, que mostra un total de 80 fotografies cedides a l’Ajuntament de la localitat per José Maiques Campos. A l’acte d’inauguració, celebrat ahir a les 19.30 hores, van acudir desenes de persones, entre les quals es trobaven l’alcalde, diversos regidors i familiars de Maiques.

“Agraïm enormement aquesta cessió perquè a través d’aquesta col•lecció d’imatges s’explica perfectament com ha evolucionat Almussafes en les últimes dècades, cosa que pot ser d’enorme utilitat per a veïns i veïnes a nivell cultural”, destaca el regidor de Festes, Andrés López.

La primera banda de la Societat Musical Lira Almussafense, la visita de Henry Ford en 1974 amb motiu de l’arribada de la factoria Ford, la corporació municipal de 1955 posant a les portes de l’antic ajuntament, situat en la plaça Major, o la creu del terme que fins a fa unes dècades va estar col•locada a l’inici del carrer Santa Creu són algunes de les imatges que arreplega la mostra, formada per un total de 80 fotografies així com per alguns objectes d’interés, entre els quals es troba la càmera Nikon amb la qual va ser presa la fotografia de Henry Ford durant la citada visita a la localitat per a concretar la instal•lació de la multinacional en el nostre terme municipal.

També forma part d’aquesta proposta cultural algunes imatges de la construcció de les “cases dels mestres” del carrer mestre Cardona, que recentment l’Ajuntament ha reformat perquè puguen fer ús d’elles les associacions, o escenes costumistes sobre la vida en la població, secció en la qual destaca la imatge d’una boda en la qual els convidats van haver de proveir-se de paraigües, nuvis inclosos, per a poder traslladar-se fins a l’església i el lloc en el qual es va celebrar el banquet.

Molts dels assistents a l’acte d’inauguració es van detindre per a contemplar les imatges relacionades amb les festes, entre les quals s’exposa una fotografia d’un conjunt de almussafenys ballant “La Riberenca”, ball típic d’Almussafes que fa 10 anys va recuperar Dansaires del Tramusser, o una mascletà disparada en el carrer Major, anteriorment epicentre de les principals celebracions festives.