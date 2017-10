Torrent i la Diputació renoven el complex Anabel Medina i el Parc Vedat

El municipi ha rebut 160.000 euros amb els quals ha executat millores en el complex esportiu i la piscina del parc

Dels 3 milions que ha rebut Torrent a través de l’IFS, un milió s’ha destinat a millorar voreres i accessibilitat

13/10/2017.La Diputació de València inverteix a Torrent. Ho han comprovat els veïns i veïnes d’aquest municipi de L’Horta Sud, que aquest estiu han comptat amb una renovada i millorada platja en la piscina municipal, així com amb un complex esportiu Anabel Medina, conegut popularment com a ‘Villa Carmen’, sobre el qual s’han escomès unes obres de dignificació amb les quals els usuaris estan “molt satisfets”, segons apunten des de l’àrea d’Urbanisme d’aquesta localitat.

En concret, Torrent ha rebut més de 160.000 euros del Pla d’Instal·lacions Esportives, un pla que ha invertit un total de 4.358.000 euros en 35 actuacions de 15 comarques diferents i que, en el cas de Torrent, ha servit per a dotar de megafonia al pavelló esportiu, millorar el drenatge d’aigües pluvials i pavimentació de les tres pistes de tennis, així com per a escometre reformes i condicionar la piscina del Parc Vedat.

Una aposta clara per l’esport de base i el temps d’oci que ha comptat amb l’aprovació de la ciutadania, que “usa molt la pista de pàdel, que també s’ha fet amb aquest pla de la Diputació”, i del seu impulsor, l’alcalde de la localitat, Jesús Ros. “Cal seguir aprofundint en aquest tipus d’actuacions perquè serveixen per a millorar de forma sensible la vida dels veïns i veïnes de Torrent”, ha assegurat l’alcalde.

Una ciutat accessible per a totes i tots

La Diputació de València no solament està ajudant a Torrent a través del Pla d’Instal·lacions Esportives, sinó que també ha contribuït a millorar els seus carrers i voreres per a fer-les més accessibles amb més d’un milió d’euros d’inversió, a més d’afrontar una reforma general de 100.000 euros en el centre social La Marina, molt utilitzat per la ciutadania i que requeria una reforma general.

L’objectiu d’aquests fons —derivats del pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), del que Torrent ha rebut més de 3 milions d’euros— és donar autonomia als alcaldes i alcaldesses perquè decidisquen quines actuacions són les més demandades pels veïns i veïnes en cada municipi. En aquest cas, les ajudes han anat a parar a qüestions d’accessibilitat en el casc antic de la ciutat.

Entre els carrers que s’han repavimentat es troben els d’Alacant, Sant Urbà, Sant Cosme, Sant Josep, Santa Ana, Sant Antoni de Padua, Padre Méndez, Germanies, Navas de Tolosa i Calicanto, entre uns altres; s’han millorat les voreres del carrer Sant Enric; i s’ha aprofitat per a repavimentar i millorar l’enllumenat en el carrer Sueca, així com repavimentar i renovar la xarxa d’aigua potable amb la instal·lació d’un col·lector en els carrers Santo Tomás, Andorra, Almería, la plaça de la Mota i l’encreuament amb Gabriela Mistral.

En paraules del president de la Diputació, aquestes actuacions són “una mostra més del concepte d’inversions sostenibles pel qual aposta aquesta Diputació, amb obres que solucionen problemes reals de les persones i milloren els serveis i la qualitat de vida”. Aquestes actuacions, a més, han estat determinades en tot moment pels alcaldes i alcaldesses de cada municipi, “que són els que millor coneixen les necessitats i inquietuds dels seus veïns”, ha destacat Rodríguez.