La Diputació millora la resposta dels seus bombers davant els incendis amb noves eines digitals

El Servidor Cartogràfic permet als bombers conéixer dades sobre hidrants, accessos i possibles riscos abans d’intervenir en un foc i és un pas més en la coordinació entre Divalterra i el Consorci

L’experiència dels efectius humans actualitzarà la plataforma digital, la qual arreplega informació sobre àrees industrials, edificis i empreses amb risc específic, com a químiques o pirotècnies

25/10/2017.Els efectius de la Diputació de València en prevenció i extinció d’incendis fan un pas més en el full de ruta de la professionalització marcada pel president, Jorge Rodríguez, i en la qual treballen els responsables del Consorci Provincial de Bombers, presidit pel diputat Josep Bort, i Divalterra (les seues brigades forestals es troben ja sota la direcció operativa del Consorci).

Des de l’empresa pública de la Diputació s’ultima un servidor cartogràfic per a l’ús dels bombers, a través del qual podran fer un reconeixement ràpid del terreny afectat pel foc i els seus voltants i detectar possibles riscos; una potent eina digital que portaran instal·lada en les seues tablets o dispositius mòbils i a la qual accediran amb clau d’usuari i contrasenya.

Aquesta aplicació o servidor cartogràfic permetrà als bombers saber en quin punt i a quina distància del foc es troben els hidrants més propers, així com el seu estat; si existeixen edificis adjacents que suposen un risc per a la intervenció, bé per l’altura o perquè en el seu interior es guarda material químic o pirotècnic, per exemple; els detalls dels accessos i l’ample dels carrers; o les zones industrials pròximes i els seus plans d’evacuació, entre una altra informació d’utilitat.

El sistema beu de fonts de la Generalitat, el Ministeri d’Indústria i la pròpia Divalterra, encara que també s’alimentarà de les aportacions dels bombers, que afegiran a l’aplicació dades i informació arreplegada de les seues pròpies experiències de treball, que serviran per a actualitzar el servidor periòdicament.

Entre les dades arreplegades per aquesta eina digital –capes en el llenguatge del servidor—s’inclou informació de carreteres, camins, bases d’avions i helicòpters, parcs de bombers, punts d’aigua, àrees de tallafocs, edificis de gran altura, construccions i zones rústiques i urbanes, espais naturals i àrees industrials amb l’activitat de les empreses, amb informació addicional sobre el risc de determinades activitats.

Millorar l’eficàcia

Eixa coordinació entre bombers i brigadistes és un dels eixos en els quals treballa la Diputació, que cada any inverteix més de 40 milions d’euros en aquest operatiu de prevenció i emergències, amb més de 1.600 efectius i 40 mitjans aeris i terrestres.

L’objectiu d’aquest treball en equip no és un altre que “millorar l’eficàcia en la resposta al greu problema dels incendis forestals, professionalitzant el servei i utilitzant de la forma més efectiva els recursos dels quals disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d’incendis”, explica Rodríguez.