Una exposició fotogràfica mostra la festa de la Mare de Déu de la Salut en la ciutat de Valls

La Muixeranga de Algemesí tindrà el seu espai en el Museu Casteller

La festa de la Mare de Déu de la Salut ha estat present en les celebracions de Valls com a preàmbul a la futura inauguració en aquesta ciutat catalana del Museu Casteller de Catalunya.

El consell científic del Museu Casteller de Catalunya, integrat per nou especialistes, ha acordat que la Muixeranga de Algemesi, representada per les seues dues agrupacions, ocupe un lloc destacat en el futur museu per a exemplificar el període històric dels antecedents dels Castells.

Les 27 instantànies que representen a tots els rituals i danses de la festa d’Algemesí s’han presentat en el centre històric de la ciutat de Valls en els dies previs a la “diada castellera”.

Els regidors de cultura de Valls i Algemesí, Marco Ayala i Pedro Blanco, acompanyats del director de Museu Valencià de la Festa, Julio Blasco, el director del Museu Casteller, Jordi Bertran, i els representants de les dues colles de Valls, van inaugurar l’exposició en el marc del VII Fòrum Casteller de Catalunya.

Els ajuntaments de Valls i Algemesí van aprovar un conveni de col•laboració per a generar sinergies entre el quilòmetre zero del món casteller i la ciutat origen de la Muixeranga, manifestació considerada l’antecedent immediat dels Castells. L’acord regula l’existència d’un espai expositiu dins del Museu Casteller de Catalunya que situarà la Muixeranga d’Algemesí com a antecedent immediat dels castellers, amb la finalitat de contribuir a la promoció i difusió del patrimoni cultural immaterial de les ciutats de Valls i d’Algemesí.

Els consells plenaris dels dos ajuntaments aposten per regular l’activitat conjunta anual de la promoció del patrimoni immaterial declarat com a tal per la UNESCO.