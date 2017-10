Sueca posa en marxa el dispositiu especial per Tots Sants

Sueca, 25/10/2017.L’Ajuntament de Sueca posa en marxa, un any més, el dispositiu especial per la Festivitat de Tots Sants. La capital riberenca posa a disposició dels seus ciutadans una línia especial d’autobusos gratuïts, durant el dimecres 1 de novembre, per facilitar el desplaçament dels ciutadans fins al Cementeri. L’edifici municipal obrirà en horari ininterromput de matí i vesprada en el dia de la festa (l’1 de novembre) i també en els dies previs, des de les 9:00 i fins les 18:00 de la vesprada, els dies 29, 30 i 31 d’octubre.

Els autobusos, que faran trajectes d’anada i tornada, circularan a partir de les 9:00 hores i fins les 18:00 hores de la vesprada i tindran eixida des de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes.

L’itinerari de l’autobús de Sueca serà el següent: Eixida (des de les 9:00 i fins les 17:30 h) des del Bar Llopis, Travessia dels Franciscans (junt a Mercadona), Bernardo Aliño, Església Milagrosa, Granja Arrossera i tornada amb el mateix recorregut (des de les 9:30 i fins les 18:00 h.).

Els autobusos del Perelló i el Mareny de Barraquetes tindran eixida, des de les respectives parades de l’autobús, a les 10:30 i a les 16:00 hores i la tornada serà a les 13:30 i les 18:00 hores.

Com ve fent-se en els anys anteriors, per evitar els embossaments i el caos circulatori, quedarà prohibida la circulació i l’estacionament de vehicles a les següents vies: C/ Sebastià Diego, des de l’encreuament amb el C/ Dr. Fleming fins al Cementeri, i també en l’encreuament del Camí Vilella en el Camí del Cementeri.

Només es permetrà la circulació de taxis i de vehicles particulars que transporten persones amb mobilitat reduïda o amb impediments físics, fins a l’entrada del Cementeri, l’entrada serà per l’Avinguda Vilella i no es podrà estacionar més de cinc minuts.

Com cada any, el dia de Tots Sants, a les 12:00 hores del migdia s’oferirà una missa en honor de tots els difunts a la plaça de la Mare de Déu de Sales del Cementeri Municipal de Sueca.