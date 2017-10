Llombai reconverteix l’antic frontó en pavelló esportiu per a un col•legi amb ajuda de la Diputació

• La institució que presideix Jorge Rodríguez salda un deute històric amb una inversió de 180.000 euros del Pla d’Instalacions Esportives

• El nou espai cobert podrà ser utilitzat pels alumnes del col•legi públic Sant Francesc de Borja i els caps de setmana acollirà esdeveniments

30/octubre/2017.- La Diputació de València ha saldat un deute històric amb el municipi de Llombai. La corporació provincial que dirigeix Jorge Rodríguez ha destinat un total de 179.768 euros per a reconvertir un antic frontó en un pavelló multiusos amb coberta, amb la finalitat de facilitar la pràctica esportiva en el col•legi públic Sant Francesc de Borja, fins i tot sota condicions meteorològiques adverses.

L’assignació pressupostària s’emmarca dins del Pla d’Instal•lacions Esportives 2016-2017 pel qual la Diputació ha concedit una suma de 4.358.000 euros per a realitzar 35 actuacions en 15 comarques i ha suposat un “motiu d’alegria” per a l’alcalde d’aquesta localitat de La Ribera Alta, Anselmo Cardona. El seu ajuntament ha rebut una inversió que la Generalitat “es va comprometre a donar” però “mai va arribar a rebre’s” com a part del Pla d’Instal•lacions Esportives 2007-2012, d’àmbit autonòmic.

“És una meravella”, ha celebrat l’alcalde, qui ha posat l’accent en dir que aquesta infraestructura no es tracta simplement d’un gimnàs, sinó que millorarà la vida dels xiquets i xiquetes del col•legi. “En el pati del col•legi no hi havia res cobert i quan plovia els xiquets s’havien de quedar per les classes i passadissos”.

Ara, els quasi 300 alumnes i alumnes d’Infantil i Primària del municipi podran gaudir de la pràctica esportiva durant tots els dies d’activitat escolar de l’any, a més de comptar amb un espai reservat per a dutxes. Es preveu que les obres finalitzen al gener i que l’espai servisca també per a realitzar esdeveniments els caps de setmana.

La Diputació inverteix en La Ribera

En paraules de Jorge Rodríguez, “amb aquestes inversions vam demostrar l’aposta d’aquesta institució per la pràctica de l’esport, però sempre respectant l’autonomia dels alcaldes i alcaldesses, que són els que han proposat aquestes actuacions”. Així, dels més de quatre milions d’euros invertits per la Diputació en les comarques valencianes, 2.200.000 euros han servit per a “donar resposta al deute històric de la Generalitat amb alguns municipis i infraestructures esportives que es van projectar en el període 2007-2012 però mai van arribar a executar-se”.

Llombai no és l’únic municipi que es beneficiarà d’aquest pla en la comarca de La Ribera. En total, les localitats de Catadau, Sumarcàrcer i Llombai sumaran més de 360.000 en inversions de millora solament a través d’aquest pla. A través d’uns altres com el d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), també de la Diputació, Llombai ja va poder millorar amb una inversió de 32.000 euros el frontó del parc de Sant Antonio, utilitzat per l’equip del poble