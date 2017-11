La Diputació i la Fundació ANAR s’uneixen per a conscienciar i prevenir la violència de gènere en adolescents

La institució que presideix Jorge Rodríguez i la Fundació per a la defensa dels drets de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc llancen una campanya per actuar enfront d’aquest problema

Jorge Rodríguez: “Tenim la responsabilitat d’atallar aquesta situació des de l’arrel, que és l’educació i la necessitat que les joves siguen conscients d’aquest tipus de violència i demanen ajuda”

Teresa Martínez (ANAR): “Sis de cada deu adolescents que criden a les nostres línies d’ajuda no creuen ser víctimes de violència de gènere; justifiquen els insults i amenaces com a proves d’amor”

07/11/2017.La Diputació de València i la Fundació ANAR han presentat aquest dimarts una campanya en mitjans de comunicació i centres educatius per a conscienciar i prevenir la violència de gènere en adolescents, especialment dirigida a xiquetes i joves d’entre 12 i 17 anys, sense excloure als xics. En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, “tenim la responsabilitat d’acabar aquesta situació des de l’arrel, que és l’educació i la necessitat que les joves siguen conscients d’aquest tipus de violència i demanen ajuda si l’estan patint”.

Les dades del passat any arreplegats per la Fundació ANAR a la Comunitat Valenciana són preocupants. Dels 211 casos de violència de gènere contra xiquets, xiquetes i adolescents atesos en el Telèfon ANAR, 56 presentaven a joves víctimes d’aquest tipus de violència per part de les seues parelles o exparelles, i en el 60% dels casos, les adolescents no són conscients d’estar patint violència de gènere. A més, en més de la meitat dels casos (53%) estaven presentes les noves tecnologies.

La campanya, amb fons de la Diputació a través de l’àrea d’Igualtat i Joventut que dirigeix Isabel García, té per objecte ajudar a les adolescents a identificar les situacions de violència, establir pautes de prevenció i, arribat el cas, sol·licitar ajuda a través dels canals que ofereixen les administracions públiques i entitats com la Fundació ANAR, que des de 1994 atén en les seues línies als xiquets, xiquetes i adolescents en risc i, des de 2009, atén a més les cridades de casos d’adolescents víctimes de violència de gènere i les de fills i filles de mares maltractades derivades del 016, després del conveni signat amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El president de la Diputació ha instat a “mantenir la lluita activa contra el problema de la violència de gènere, passant dels gestos a una gestió responsable i decidida, no solament en matèria econòmica, sinó també en accions socials efectives com aquesta campanya que pretén arribar als espais en els quals es mouen les adolescents, tant a nivell educatiu com d’oci”. Jorge Rodríguez creu que “serà una bona eina en aquest treball de prevenció que estem obligats a fer entre tots”.

La campanya, amb el lema ‘#Pots ser tu’, alerta que la violència de gènere no és un tema que afecte solament als adults i ofereix unes pautes clares perquè les xiquetes i adolescents no es vegen mai en un llistat de víctimes d’aquest problema. Els tríptics es repartiran en tots els ajuntaments de la província de València i els centres educatius en els quals imparteix tallers la Fundació ANAR, i una falca de ràdio de 40 segons que reforçarà el missatge en les principals emissores musicals i espais radiofònics més seguits pel públic adolescent.

La Igualtat com a eix de la gestió

La diputada Isabel García ha insistit en la rellevància de la Igualtat, en totes les seues formes i àmbits, com “un dels eixos prioritaris en la gestió de la Diputació de València”. “Més enllà del treball diari que desenvolupem en l’àrea obrint nous espais per al feminisme i reforçant els existents, fomentant la participació de les dones en tots els àmbits socials i impulsant la igualtat d’oportunitats en tots els plans i programes, resulta satisfactori comprovar que, en paral·lel, eixa Igualtat va calant cada vegada més en totes les accions que executa la institució, des de qualsevol dels seus departaments”.

En aquest cas concret de la campanya amb Fundació ANAR, Isabel García ha destacat que l’àrea que dirigeix “està absolutament bolcada amb aquest tipus d’iniciatives encaminades a educar en Igualtat i a transmetre els valors que veritablement poden canviar els fonaments d’una societat que cada vegada lluita amb més força contra les ombres del patriarcat”. En la seua opinió, “és molt important, en primer lloc, que les xiques sàpien que ningú les pot menysprear, amenaçar i per descomptat agredir, i que si açò ocorre cal oposar-se des del primer moment i cercar l’ajuda que els oferim. Aquesta campanya insisteix en la idea que no estan soles”.

Com identificar la submissió

En aquest sentit, la directora de la Fundació ANAR a la Comunitat Valenciana, Teresa Martínez Peral, explica que “sis de cada deu adolescents que han acudit a les nostres línies d’ajuda no són conscients d’estar sent víctimes de violència de gènere”. Aquestes xiques “no identifiquen el control del seu temps, les seues formes de vestir o les seues amistats com a assetjament. Tampoc l’insult, les amenaces o el xantatge emocional. En molts casos, ho justifiquen tot com a proves d’amor”, ha afegit la responsable d’ANAR.

La campanya finançada per la Diputació tracta de reflectir eixa inseguretat amb la qual les adolescents s’aproximen al Telèfon ANAR per a demanar ajuda, i reforça la valentia d’aquestes joves en prendre la iniciativa d’afrontar el problema, aportant-los les solucions oportunes per a evitar eixes situacions de submissió.

La Fundació ANAR té com a missió la promoció i defensa dels drets de les xiquets i adolescents en situació de risc i desemparament des de 1970. El programa més important de la Fundació és el Telèfon ANAR, gratuït, confidencial i amb servei les 24 hores del dia, d’ajuda a xiquets, xiquetes i adolescents, que ofereix ajuda psicològica, social i jurídica a menors amb problemes o en situació de risc i exclusió.