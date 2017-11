La Diputació facilita l’arribada de noves empreses a Villanueva de Castellón

La localitat de La Ribera estrena depuradora, més gran que l’actual i amb capacitat per a prestar servei a un major número d’empreses

Jorge Rodríguez: “La reindustrialització de les comarques valencianes ha de començar per la dinamització de les àrees industrials”

08/11/2017.Villanueva de Castellón posseeix una zona industrial més atractiva per a les empreses gràcies a les ajudes de la Diputació. En aquesta ocasió, la inversió realitzada per la corporació provincial ha servit per a connectar l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del polígon El Pla I amb una nova EDAR, la qual acaba de ser executada amb els mateixos fons en l’ampliació del projecte, el Pla II.

En total, la Diputació de València ha destinat més de 230.000 euros entre el pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) i el Pla Provincial d’Obres i Servicis (PPOS) per a garantir “un deure de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón amb les empreses i amb el medi ambient”, segons subratllen des del mateix municipi. Una obligació i un compromís de responsabilitat que dóna seguretat a les empreses, que podran instal·lar-se en el polígon sabent que els seus abocaments seran tractats adequadament.

D’aquesta manera, aquesta localitat de La Ribera Alta fa un pas més en la promoció i generació d’atractiu per a la seua renovada i ampliada zona industrial, la primera fase de la qual ja tenia totes les parcel·les cobertes. La segona fase, amb 300.000 metres quadrats i capacitat per a 120 parcel·les, compte ara amb aquesta nova EDAR, més gran i amb capacitat per a prestar servei a un major número d’empreses que puguen instal·lar-se en la comarca.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha posat l’accent en totes les accions que s’estan duent a terme des de la institució que ell presideix para, malgrat no tenir competències en indústria, fer tot el que estiga en la seua mà per a facilitar i dinamitzar el teixit empresarial dels municipis, especialment aquells amb àrees industrials. “Com a alcalde d’Ontinyent i com a president de la Diputació, he tingut sempre clar que la necessària reindustrialització en les comarques valencianes ha de començar per la dinamització de les àrees industrials dels nostres municipis”, assegura Rodríguez.

“Aquelles ciutats que tenen un caràcter industrial han de potenciar els seus polígons perquè són els pulmons econòmics de les mateixes”, ha subratllat el president, qui ha reafirmat el full de ruta de la Diputació de revitalitzar aquests polígons a través de la Càtedra Divalterra, que analitza les necessitats i prioritats, i les ajudes econòmiques incloses en els plans provincials. “En la creació i manteniment de llocs de treball és on sempre van a trobar a aquesta Diputació, per a ajudar a mantenir eixos recursos i per a oferir la millor qualitat de vida a les persones, les quals són la nostra raó de ser”, conclou el president.