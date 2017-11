El 35% dels usuaris de l’autobús urbà d’Alzira fan ús del servici de forma gratuïta

Des de la Regidoria de Serveis Públics s’ha fet un balanç del servici de transport públic, en què prop de 302.000 usuaris han fet ús del bus urbà, en el que va d’any, i un 35% ja viatja de forma gratuïta, gràcies a l’abonament social.

Cal destacar que en els dos primers anys de legislatura ja són 3.576 persones les que es beneficien de la gratuïtat del servici de transport urbà, sent 535 els nous abonats en 2017. També és important l’augment del nombre d’abonaments juvenils i ordinaris, que afavorix a l’usuari a l’hora d’utilitzar el transport públic.

Per tant, la valoració realitzada pel departament de Serveis Públics, apunta que dels 301.866 usuaris que han viatjat en el bus urbà en el que va d’any, més de 78.200 ha sigut amb bitllet ordinari, 92.255 amb abonaments normals, 27.581 amb abonament jove i 103.803 amb l’abonament social.

El regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual, valora positivament el treball que està fent-se des d’este departament, per tal d’aconseguir complir l’objectiu marcat des de l’inici de la legislatura, com és la gratuïtat del transport públic. “És molt satisfactori comprovar que en tan sols dos anys, més de 3.500 persones viatgen gratuïtament en el transport públic de la ciutat. Podem i devem estar satisfets en dir que un 35% dels usuaris es beneficien d’esta mesura, que ens porta a confirmar el fet d’estar complint un dels objectius d’este equip de govern, la gratuïtat de l’autobús urbà. Com també és important que cada vegada són més persones les que utilitzen al transport públic, un transport sostenible, còmode i cada vegada més accessible”.