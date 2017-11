L’Ajuntament d’Alzira participa en el projecte: “Oportunitats de Maternitat i Normalització”

Alzira, 14 de novembre de 2017. L’Ajuntament d’Alzira, per mitjà de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA, ha participat en una reunió de treball a Milà amb l’objectiu de que Alzira col·labore en el projecte «Oportunitats de Maternitat i Normalització» junt amb 7 socis més d’altres països europeus.

Aquest projecte, amb una duració de 3 anys i un pressupost de 34.280 Euros de fons europeus, té com a objectiu principal millorar les habilitats que les dones aprenen naturalment durant la maternitat des d’un punt de vista de l’empleabilitat amb el propòsit de convertir habilitats parentals en habilitats professionals.

Per al regidor de projectes europeus Ivan Martínez: «Aquest projecte pretén canviar el punt de vista i els estereotips actuals dins de les empreses i del públic en general, fent que la baixa maternal i la maternitat passen a ser considerades com un període de creixement a nivell professional. Des d’IDEA continuarem treballant per tal de portar a la nostra ciutat nous projectes europeus que permetran donar noves oportunitats a totes i tots