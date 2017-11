La Falla Mig Camí d’Almussafes proclama a les seues falleres majors de 2018

La comissió més jove del municipi va celebrar l’acte el passat dissabte 4 de novembre en la Sala Siglo XXI de l’Alcúdia

Més d’un centenar de familiars, amics i convidats van participar en aquesta festa que va incloure un sopar i ball fins a la matinada

Almussafes, a 16 de novembre de 2017. El passat dissabte 4 de novembre la Falla Mig Camí d’Almussafes es va reunir en la Sala Siglo XXI de l’Alcúdia per a celebrar la proclamació dels seus representants per al pròxim any 2018. Cristina Nieto serà la nova Fallera major i Estefanía Asins la nova Fallera Major Infantil. La festa, que va començar a les 22 hores amb un sopar, es va allargar diverses hores després de l’acte pròpiament dit amb una discomòbil que va fer ballar als més de cent assistents, entre fallers, amics i familiars.

L’arribada de la tardor marca tots els anys l’inici dels actes oficials per a celebrar les festes falleres tal com marca la tradició. El passat dissabte 4 de novembre, l’A. C. Falla Mig Camí d’Almussafes es va traslladar fins a la sala de banquets Siglo XXI de l’Alcúdia per a dur a terme la proclamació oficial de les seues falleres majors.

Cristina Nieto prendrà el relleu en 2018 de Dalya Ríos com a Fallera Major de la comissió. Per la seua banda, Estefanía Asins es convertirà en la nova Fallera major Infantil, càrrec que l’any passat no va tindre representant. El càrrec de President ha recaigut en aquesta ocasió en Damián Asíns, mentre que el de President Infantil, que en 2017 ha estat en mans del jove Albert Domínguez, quedarà desert.

Al voltant d’un centenar de persones, entre fallers, amics i convidats es van congregar en el citat establiment de restauració a partir de les 22 hores per a complir amb el protocol. La vetlada, que va començar amb un sopar i va continuar amb l’acte en si, va finalitzar amb una discomòbil que es va desenvolupar fins a ben entrada la matinada.