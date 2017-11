Ajuntaments i empresaris de la Ribera treballaran en la creació de productes turístics

El Consorsi de la Ribera celebrarà el 20 de novembre un focus group per a la creació de productes turístics que aprofiten al màxim els atractius i l’oferta empresarial de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

Esta dinàmica participativa s’integra en el projecte “Disseny d’estratègies per a la creació de producte turístic en l’àmbit del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera”, finançat a través de Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el propi Consorci de la Ribera.

El pròxim 20 de novembre se celebrarà en la Seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Carrer del Taronger, 116, Alzira) dos focus groups dirigits a administracions públiques (polítics i tècnics municipals de turisme, AEDLs, informadors turístics, gestors culturals, etc.) i empresaris (allotjaments, restaurants, empreses de turisme actiu, guies turístics, agències de viatges, etc.) per abordar de forma integral i supramunicipal la creació de productes turístics.

El focus group dirigit a administracions públiques es realitzarà de 10:30 a 13:30h, mentres que el focus group dirigit a empreses es durà a terme de 17:00 a 20:00h.

Durant les dinàmiques, que seran conduïdes per un equip de consultors de CastroConsulting Business Strategy, es presentaran resultats preliminars de l’estudi que està realitzant esta consultora, per a posteriorment demanar l’opinió dels participants sobre les principals estratègies que s’han de seguir i les actuacions a desenrotllar per a l’articulació de productes turístics competitius i plenament comercialitzables.

A partir de les diferents anàlisis i diagnòstics realitzats per esta consultora i les opinions abocades pels participants en els focus groups es dissenyaran les actuacions a realitzar durant 2018 amb finançament del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera.

Segons Oscar Navarro, president del Consorci de la Ribera, “Este tipus d’accions participatives són fonamentals per a poder coordinar voluntats i dissenyar accions supramunicipals que transcendisquen el pla teòric i es puguen portar a la pràctica en el mig i curt termini”. I afig “la creació de productes turístics és clau per a poder traure el màxim partit a tots els atractius que tenim en els nostres municipis, generar sinergies i desenrotllar plenament l’activitat turística”.

Per a poder assistir i participar en estes dinàmiques de treball, els interessats hauran d’inscriure’s prèviament en l’enllaç següent:

http://bit.ly/FocusGroupLaRibera