El Sagrari tindrà el primer parc adaptat inclusiu d’Almussafes

En la zona verda s’instal•larà un nou joc infantil per a menors amb discapacitat gràcies a un acord de cofinançament amb la Fundació La Caixa

L’Ajuntament de la localitat inverteix 23.000 euros de fons propis procedents del superàvit de 2016 per a finalitzar la reforma d’aquest espai

Almussafes, a 17 de novembre de 2017. Almussafes inicia l’actuació amb la qual es conclourà la reforma del parc del Sagrari, una intervenció que s’ha realitzat per fases i que en aquest tram final incorporarà el primer joc infantil inclusiu de la localitat i el tercerde la Ribera. Després de la finalització de les obres, el parc comptarà amb una pèrgola, espai amb gespa artificial, una renovada font i major espai per a l’oci dels xiquets i xiquetes. A més, a petició del veïnat, es realitzaran tasques per al manteniment dels estanys. El consistori invertirà 23.000 euros amb càrrec al superàvit municipal de 2016 a aquesta qüestió, inclosa en el pla de millora i manteniment dels parcs i jardins del terme municipal.

L’Ajuntament d’Almussafes arranca les obres per a finalitzar la reforma pendent en el parc Sagrari de la localitat. En els últims dos anys s’han anat realitzant diferents treballs que han permés modernitzar aquest concorregut espai verd del municipi amb la repavimentació d’una de les àrees, la instal•lació d’un circuit biosaludable per al col•lectiu de majors i l’adequació dels estanys.

Ara, la Regidoria de Medi Ambient aborda el tram final d’aquesta intervenció, amb la qual el parc modificarà considerablement la seua fisonomia sense perdre la seua essència. Amb una inversió municipal de 23.000 euros procedents del superàvit obtingut l’any 2016, el consistori actuarà en aquesta ocasió tant en la zona dotacional, la situada en la part on se situa l’escenari fix, com en la zona verda, que és la que acull els jocs infantils i la gespa.

“Volem que Almussafes continue tenint zones verdes que siguen capaces de reunir als veïns i veïnes per a xarrar, practicar esport i jugar. Açò implica que aquests espais han de ser útils i respondre a les necessitats dels usuaris i usuàries, així com estètics perquè vinga de gust acudir i donar-los vida. Aqueix és el nostre objectiu”, explica l’edil.

Primer joc infantil inclusiu

La principal novetat que aporta aquesta reforma és que el parc del Sagrari incorporarà el primer joc infantil inclusiu de la localitat, projecte que podrà materialitzar-se gràcies a l’acord de col•laboració subscrit amb la Fundació La Caixa per a la seua cofinanciació al 50% i que té per objectiu seguir avançant en la integració de les persones, en aquest cas xiquets i xiquetes, amb algun tipus de discapacitat. Almussafes es converteix així en el tercer municipi de la Ribera a comptar amb una instal•lació d’aquestes característiques després de Cullera, el pioner, i de la recent inauguració de la segona a Alzira.

“La col•laboració que ens brinda la Fundació La Caixa és molt important per a nosaltres perquè ens ajudarà a posar a la disposició de la ciutadania un servei que permetrà al col•lectiu de menors discapacitats integrar-se millor en el seu entorn”, assenyala la regidora de Medi ambient de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra.

Projecte

En la zona dotacional està prevista la instal•lació d’una pèrgola d’11 metres per 2 metres, que es decorarà amb arbustos de diferents espècies, principalment la bugambilia, la col•locació de gespa artificial en tot el perímetre pavimentat i la reforma integral de la font d’aigua situada just al costat de l’escenari, que porta diversos anys sense funcionar i arrossega una notable deterioració.

En la zona verda s’augmentarà l’espai destinat a jocs infantils, la qual cosa comportarà un augment de la superfície coberta per goma protectora per a incrementar la seguretat dels usuaris. Així mateix, es dedicarà també una part d’aquesta àrea de jocs a gespa artificial i finalment s’instal•larà una nova tanca perimetral de PVC i resina. Finalment, es duran a terme tasques de condicionament de l’espai aquàtic amb intervencions menors amb la finalitat de respondre a les diverses peticions veïnals realitzades.

La rehabilitació d’aquesta zona verda continua en la línia de reforma de tots els parcs i jardins municipals. L’executiu ja ha actuat al Pinar i El Pontet, i després del Sagrari, completarà les intervencions al parc de la Constitució, projecte que s’encetarà en breu, i al Central, que s’executarà al llarg del 2018.