Alzira rep una subvenció d’1.200.000 euros en tallers d’ocupació i cursos de formació que podrà beneficiar a més de 200 aturats/des

Alzira, 21 de novembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’Agència IDEA, ha rebut una subvenció per part del SERVEF d’1.197.788 euros que podran beneficiar a més de 200 persones aturats/des tant en tallers d’ocupació T’Estime (amb contractes d’un any), l’Escola d’Ocupació Et Formem (de 4 mesos de durada) i cursos de Formació Professional. Es tracta de la subvenció més alta dels últims anys i que se suma als més de 3 milions d’euros (igual que tot el pressupost del 2016) que s’han gestionat ja des d’IDEA en el 2017.

Segons ha declarat Ivan Martínez, regidor de l’àrea: «des de l’Ajuntament d’Alzira hem situat com a prioritat l’ocupació i la formació per a les persones aturades. Gràcies a la tasca de les treballadores i treballadors d’IDEA i la major dotació de recursos municipals hem pogut optar a més oportunitats per a les persones que busquen un treball. Des de l’equip de govern anem a continuar treballant per a continuar rebaixant les taxes d’atur, i aquesta aposta pel servei públic d’ocupació sens dubte ha contribuït a la baixada significativa dels últims anys. No obstant, tractarem de dotar de més mitjans per tal de poder aplegar a molta més gent necessitada de treball en la nostra ciutat».

En els tallers d’ocupació T’Estime s’empraran a 30 persones amb contractes d’un any en tres itineraris distints: en treballs d’aprofitaments forestals i medi ambient, atenció sòcio-sanitària de persones en domicili i a la gestió de la teleassistència. Pel que fa a l’escola d’ocupació Et Formem, es beneficiarà a 30 alumnes que no tinguen cap formació amb contractes durant 4 mesos en les branques d’administració, conservació i millora de monts i, per últim, en ocupació domèstica.

L’import de la subvenció, que inclou la contractació de personal formador i administratiu, és de 612.712 euros per als tallers i 194.529 per a l’escola.

Quant als 11 cursos de Formació Professional per a l’Ocupació que es podran gestionar des d’IDEA l’import ascendeix a 390.547,50 euros, de grups de 10 i 15 persones. I estan relacionats amb operacions administratives, noves tecnologies, anglés, manteniment de jardins i zones verdes, atenció sòcio-sanitària, etc.

Les persones interessades hauran d’informar-se tant en l’oficina SERVEF d’Alzira com en les instal•lacions d’IDEA, en el c/ Ronda d’Algemesí, 4, al telèfon 962455101 i a la pàg. web idea-alzira.com.