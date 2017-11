València s’exhibeix en l’elit del judo europeu amb el suport de la Diputació

Les xiques del València Club de Judo es proclamen subcampiones en la Golden League d’Ankara, la ‘Champions’ del judo

D’altra banda, l’equip masculí aconsegueix la segona posició en el Campionat d’Europa de Judo de clubs a Alemanya i assegura el seu ascens a la Golden League, màxima categoria continental

27/11/2017.Les xiques de València Club de Judo, equip amb el qual col·labora la Diputació de València, han aconseguit aquest cap de setmana alçar-se amb un meritori segon posat en la Golden League d’Ankara, la ‘Champions’ del Judo. Aquesta competició reuneix als vuit millors equips d’Europa amb un gran nombre de judokes de primer nivell a nivell mundial.

L’any passat, les xiques de l’equip valencià van aconseguir l’or en el Campionat Europeu, la qual cosa els va valdre l’ascens a la Golden League, on ara han aconseguit aquesta meritòria segona plaça. Un subcampionat que ve a denotar el gran nivell de competició de l’equip femení del València Club de Judo.

Les esportistes de l’equip valencià van signar una gran actuació amb aquest segon lloc que els mantindrà un any més en l’elit europea. Ana Pérez Box (3 trobades en menys de 52 Kg i 2 victòries), Jaione Equisoain (3 trobades en menys de 57 Kg i 2 victòries) i María Isabel Puche (3 trobades en menys de 63 Kg i 3 victòries) van resultar decisives, a més de l’aportació dels dos fitxatges estrangers que permet la Unió Europea, que en el cas de la sueca Bernholm va resultar sorprenent amb 2 victòries en 3 trobades per a l’equip liderat per Laura Gómez.

Segons en el Campionat de Clubs d’Europa

Així mateix, durant aquest cap de setmana s’ha disputat també el Campionat d’Europa de Judo de clubs a Alemanya, on l’equip masculí del València Club de Judo, amb el qual col·labora igualment la Institució Provincial, ha aconseguit el segon lloc, assegurant la seua participació en la Golden League del pròxim any.

Capitanejades per Sugoi Uriarte, qui va tornar a enfundar-se el quimono en competició oficial després de no fer-ho des dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, l’actuació del responsable de l’equip masculí va ser magistral, ja que va guanyar les quatre trobades participant en una categoria superior de pes, els 73 Kg. D’aquesta forma, el València Club de Judo ha fet història en Wuppertal (Alemanya) en aconseguir l’ascens a la Golden League, la màxima categoria continental per equips.

Laura Gómez i Sugoi Uriate, responsables dels equips de competició del València Club de Judo, agraeixen el suport de la Diputació, que “tant està aportant a l’esport valencià”. Per la seua banda, la diputada d’Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García, s’ha mostrat “molt orgullosa davant aquests resultats que evidencien el gran nivell dels esportistes espanyols que ens representen dins i fora de la península”.