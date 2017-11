L’Ajuntament d’Alzira incorpora 4.500 flors als parcs i jardins de la ciutat per a rebre les festes nadalenques

Com cada any, l’Ajuntament d’Alzira i des de la Regidoria de Gestió Urbanística, s’incorporen als parcs i jardins una quantitat de flors per adornar la ciutat en l’arribada de les festes nadalenques. En esta ocasió 4.500 flors tipus Poinsettia i Ciclamen de diferents colors.

Estos exemplars no han tingut cap cost per a les arques municipals, ja que esta plantació forma part del contracte que l’Ajuntament té amb l’empresa encarregada del manteniment dels parcs i jardins.

Les zones i carrers on s’han col•locat plantes de Pasqua són:

Tambor, Triangle Hispanitat, parc Pere Crespí, les Basses, carrer Independència, plaça Lletres Valencianes, Sant Judes, l’Alquerieta, carrer Magallanes, Infotourist, plaça Marina Espanyola, carrer Mur, Sant Quintín, Zona Taxis, plaça del Regne, plaça Generalitat, carrer Independència, l’Alquenència, parc de les Barraques i plaça Elisa Ramírez.

El regidor Fernando Pascual insistix en la idea que “Alzira ha de oferir sempre una bona imatge, i per això des d’esta regidoria ens marquem l’objectiu de cuidar els entorns, ser constant encara que, de tant en tant, estes zones enjardinades i parcs patisquen actes desafortunats puntuals, que desfiguren el bon treball que realitzen els operaris i l’empresa encarregada de les tasques. Malgrat això, estem contínuament pendents dels nostres parcs i jardins, perquè tant com siga possible lluïsquen de la millor manera”.