Manifest Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

Alzira, 1 de desembre de 2017.L’1 de desembre de 2014, Dia Mundial de la SIDA, alcaldes de tot el món firmaren amb urgència la Declaració de París, per tal d’acabar amb l’epidèmia del VIH i la Sida.

D’acord amb açò, se comprometeren a arribar a l’any 2020 a tindre les bases assentades relatives al control de la infecció per VIH.

Ens trobem en un moment històric per a la resposta al VIH. Gràcies a tot el que s’ha avançat, científicament, l’activisme comunitari i el compromís polític amb els objectius comuns, tenim l’oportunitat de posar fi a una epidèmia a escala mundial per a l’any 2030.

A Espanya s’estima que cada any contrauen el virus entre 3.500 i 4.000 persones, afectant ja un total de 150.000 persones. Dels nous diagnòstics, un 45% són tardans, la qual cosa complica no sols la posada en marxa del protocol sanitari, sinó la recuperació de la mateixa persona. En l’actualitat, es produïxen anualment més de 1.000 morts al llarg de tot l’Estat espanyol per malalties associades a la Sida.

A més, unes 50.000 persones que han contret el virus desconeix que ho té, la qual cosa suposa un terç del total, la qual cosa augmenta les possibilitats d’infecció a terceres persones, i és de fet este desconeixement el causant de més del 70% de les noves transmissions. Davant del que suposa un problema de salut pública de primer orde ens trobem amb una retallada pressupostària en la dotació del Pla Nacional sobre la Sida dels 4,5 milions d’euros amb què comptaven les entitats implicades en 2011 a tan sols 1,7 milions d’euros per a 2015.

Esta important reducció porta inexorablement a la desarticulació dels servicis d’atenció a les persones que viuen amb VIH, així com dels servicis i campanyes de prevenció que es desenvolupaven tant d’àmbit estatal, autonòmic i local, sempre amb el paraigua del Pla Nacional sobre la Sida.

Per tot açò, és hora de:

1. Demanar a tots els ajuntaments el desenvolupament d’una campanya informativa de prevenció de VIH en l’àmbit municipal que fomente l’ús del preservatiu i consciencie la població sobre la necessitat de fer-se la prova de detecció, perquè un diagnòstic precoç del VIH assegura una millor qualitat de la salut i abaratix els costos sanitaris. Esta campanya ha d’anar especialment dirigida a la joventut, així com a la població més vulnerable: els homes que tenen sexe amb homes (HSH) , i a la població més exposada, com és el cas de les dones i homes que exercixen la prostitució.

2. Sol•licitar el suport i col•laboració amb les entitats sense ànim de lucre que presten servicis a les persones que viuen amb VIH establides en el municipi, a fi de suplir les carències derivades de la dràstica retallada de finançament.

3. Sol•licitar a la Conselleria de Sanitat del Govern autonòmic que desenvolupe un pla regional per al foment i l’accessibilitat de la prova ràpida de detecció del VIH de manera anònima, gratuïta i universal. De la mateixa manera, que garantisca l’assistència sanitària i l’accés al tractament antiretroviral a totes les persones afectades de VIH, incloses les persones refugiades i immigrants, ja que este col•lectiu suposa una part rellevant dels nous diagnòstics.

4. Sol•licitar a les conselleries de Sanitat i Educació del Govern autonòmic desenvolupar conjuntament amb el municipi un pla de conscienciació i prevenció de la infecció del VIH en els centres sanitaris i educatius. Dits plans han de remarcar en l’educació sexual de les beneficiàries, en especial les persones jóvens, al caracteritzar-se este com el mitjà més eficaç i econòmic de prevenció de riscos en la transmissió del VIH i altres ITS.

5. Emplaçar a la Conselleria de Sanitat que adeqüe la catalogació de la infecció per VIH com a malaltia infectotransmissible en compte de malaltia infectocontagiosa, de cara a evitar situacions discriminatòries en l’accés a béns i servicis de les persones que viuen amb VIH/Sida.

Podem detindre les infeccions per VIH, i evitar les morts relacionades amb la Sida, i acabar amb l’estigma i la discriminació, a més de aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes tinguen accés als serveis de prevenció, tractament, atenció i suport que permetrà salvar vides.