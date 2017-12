L’exposició amb els tresors artístics de la Diputació rep més de 3.000 visites en 20 dies a Alzira

Les reserves per a les visites guiades de ‘Memòria de la Modernitat’ ja arriben al 80%, per la qual cosa la corporació estudia ampliar-les per a donar cobertura a la forta demanda

01/12/2017.Els veïns i veïnes de la Ribera s’han bolcat amb l’exposició ‘Memòria de la Modernitat’ des de la seua arribada a Alzira aquest passat 2 de novembre. En al voltant de tres setmanes un total de 3.107 persones han visitat la mostra amb els tresors artístics de la Diputació de València, una xifra que adona de l’interès que desperta el ric patrimoni de la corporació provincial.

Les reserves de visites guiades per a veure els Sorolla, Pinazo o Benlliure ja arriben al 80%, per la qual cosa s’estudien formes d’ampliar l’oferta per a donar cobertura a la forta demanda. Així mateix, ‘Memòria de la Modernitat’ inclou desenes d’activitats paral·leles, com a tallers familiars, xarrades, projeccions, taules redones i diàlegs amb les obres, entre altres accions.

L’exposició reuneix un centenar d’obres d’artistes com Sorolla, Pinazo, Benlliure, Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica, que deixen constància de la modernitat d’una institució amb dos segles d’història que, entre altres avanços, es va anticipar al que hui serien les beques Erasmus i va concedir a les dones artistes el mateix protagonisme que als homes.

La mostra fa parada en la capital de la Ribera Alta després de la seua primera escala a Requena, on va rebre la visita de més de 7.000 persones, tot un èxit d’assistència en una comarca amb 30.000 habitants. El MUMA és la nova casa d’una mostra itinerant amb obres com ‘El xiquet de la bola’ o ‘El Palleter declarant la guerra a Napoleó’, de Sorolla; ‘El rei En Jaume lliura l’espasa al seu fill’, d’Ignacio Pinazo Camerlench; ‘Escola de Paris’, d’Equipo Crónica; ‘Escriptura’, de Carmen Calvo; o ‘El Tribunal de les Aigües’, de Bernardo Ferrándiz.

El president de la Diputació ha insistit en la idea de “democratitzar l’art i el patrimoni de les institucions públiques”, com un dels passos ineludibles per “acostar aquestes institucions a les valencianes i valencians”. En opinió de Jorge Rodríguez, “no es pot apreciar allò que no es coneix”, i amb la finalitat de donar a conéixer la Diputació als ciutadans es va engegar aquesta iniciativa, dins del marc del programa ‘La Diputació a les Comarques’.

A aquest efecte de difondre la institució entre la ciutadania també es pot visitar a Alzira la mostra ‘Coneix la Diputació’, una exposició paral·lela que dóna a conéixer la història i els serveis que presta la Corporació provincial i que pot veure’s en la Casa Alós de la capital de la Ribera Alta. Ambdues mostres podran visitar-se fins a març de 2018. Per a reserves i informació es pot contactar amb la Tourist Info d’Alzira (962419551 o alzira@touristinfo.net) o el MUMA (museu@alzira.es o 962017649).