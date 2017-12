L’ampliació de l’horari de la biblioteca per a estudiants s’iniciarà el 18 de desembre

Fins al pròxim 27 de gener la infraestructura estarà disponible per a la preparació dels exàmens durant un major nombre d’hores

La sala d’estudi de l’edifici reuneix les condicions necessàries per a facilitar el procés de comprensió dels continguts impartits en les aules

Almussafes, a 4 de desembre de 2017. Del 18 de desembre al 27 de gener, la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes amplia el seu horari per a facilitar l’estudi dels exàmens del primer quadrimestre del curs. Entre setmana romandrà oberta de 9 a 14 hores i de 16 a 24 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores i de 16 a 22 hores. Amb motiu de les festes nadalenques, no obrirà al públic els dies 25 i 26 de desembre i 5 i 6 de gener. Des de la Regidoria de Cultura recorden que els serveis de préstec i devolució de llibres, la connexió a Internet i les consultes continuaran disponibles en l’horari habitual d’obertura.

Els exàmens que avaluaran els coneixements adquirits durant el primer quadrimestre del curs pels estudiants de les diferents carreres i mòduls formatius estan molt prop. Els alumnes es preparen per a afrontar amb èxit les proves plantejades pels seus professors i per a aconseguir-ho la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes torna a ampliar el seu horari d’obertura amb l’objectiu de brindar a la joventut de la localitat un espai que reuneix les característiques per a facilitar l’estudi de les diferents matèries.

El període en el qual l’Ajuntament de la població oferirà aquesta ampliació d’horari començarà el pròxim dilluns 18 de desembre i es prolongarà fins al dissabte 27 de gener. Durant aquests dies, la infraestructura romandrà oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 24 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores i de 16 a 22 hores. A més de tancar els diumenges per descans de personal, i els dies 1 i 6 de gener per ser festius, la biblioteca tampoc estarà disponible els dies 26 de desembre i 5 de gener.

“És una bona oportunitat per a estudiar en unes millors condicions, la qual cosa sens dubte contribuirà a millorar la puntuació. Es tracta d’un espai en el qual garantim silenci, es redueixen les possibles distraccions i on podem acostar-nos amb companys per a ajudar-nos a la comprensió dels continguts”, destaca la regidora de Cultura, Teresa Iborra, qui recorda que l’horari per al préstec i devolució de llibres, connexió a Internet i consultes continuarà sent el mateix que durant la resta de l’any.