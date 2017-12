El Repte Solidari 2018 tindrà la meta a Almussafes

El consistori municipal programarà un calendari d’actes per a la jornada del 14 d’abril

“La flama que ens unix”, el lema triat per a la nova edició de la iniciativa a favor de l’AECC

Almussafes, a 7 de desembre de 2017. Almussafes ha sigut triada la població d’arribada del Repte Solidari 2018, un desafiament esportiu a favor de l’Associació Espanyola Contra el Càncer que enguany complix el seu sèptim aniversari. “La flama que ens unix” és l’emblema d’este nou repte que afrontaran un total de 40 corredors amb la finalitat de conscienciar i recaptar fons per a la investigació. Entre el 13 i el 14 d’abril, els atletes voluntaris recorreran els 120 km. que separen Ontinyent d’Almussafes i serà en esta última localitat de destinació on se celebrarà una gran festa de benvinguda, en la que participaran autoritats, organització i participants.

L’almussafeny José Antonio Miguel Garrido, el qual en 2011 va impulsar el Repte Solidari amb la finalitat de conscienciar a la societat sobre la importància de col•laborar per a eradicar el càncer, va visitar l’Ajuntament d’Almussafes, el passat 5 de desembre, per a comunicar oficialment que la localitat ha sigut triada com a epicentre de l’edició 2018. L’alcalde d’Almussafes, Toni González, junt a dos integrants de la Junta Local de Lluita contra el Càncer, Teresa Alcaide i M.ª José Girona, va rebre de primera mà esta excel•lent notícia, fruit del compromís que des del primer dia ha demostrat el municipi amb este desafiament de caràcter esportiu i solidari.

“Des del principi ens hem bolcat en esta iniciativa que conjuga esport i solidaritat i que, a més, promou un veí del nostre. Pensem que és molt important fomentar este tipus d’activitats i per això la nostra aposta ha sigut sempre ferma i, més si és possible,en esta nova edició en què ens hem convertit en la localitat d’arribada”, destaca el president de l’executiu, Toni González.

Un total de 40 corredors no aficionats emprendran, el pròxim 13 d’abril, el reto solidari 2018, l’eixida del qual s’ha fixat en la ciutat d’Ontinyent, a partir de les 18.30 hores, i que enguany es presenta amb el lema “La flama que ens unix”.

L’objectiu consistirà a recórrer els 120 km. que separen la poblacions d’Ontinyent i Almussafes en un període màxim de 24 hores i en un itinerari que discorrerà per 17 poblacions de la Comunitat Valenciana, sense possibilitat de descans en les mateixes. “De nou, els participants en el repte seran uns herois amb diferents històries a les seues esquenes, que són tot cor i que ho donaran tot per a superar esta important experiència a favor de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC València)”, comenta el promotor de l’esdeveniment.

“El Repte Solidari” consistix a establir una ruta, que passa per distintes localitats, perquè el grup de corredors implicats animen a la ciutadania de cada població a promoure activitats que contribuïsquen a conscienciar i a recaptar fons per a la investigació sanitària.