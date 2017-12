Cullera estalvia 260.000 euros del deute després d’avançar el pagament de 6 préstecs

L’ajuntament ha amortitzat 1,5 milions més dels previstos durant enguany

CULLERA. 07-12-17. L’any pròxim l’Ajuntament de Cullera estalviarà 261.000 euros del pagament del deute després d’haver cancel•lat abans del previst sis crèdits ICO concertats en 2012 per l’anterior govern del PP per a fer front a l’acumulació de factures en els calaixos.

El regidor d’Hisenda, Juan Vicente Armengot, ha oferit hui estes dades i ha assenyalat que en 2018 el municipi experimentarà un important estalvi en el capítol d’amortització de préstecs a llarg termini. Concretament, pagarà un 8 % menys. En l’apartat d’interessos l’estalvi encara serà major i arribarà al 12,5 %.

En total, Cullera farà front a 3.018.500 euros en préstecs del deute durant el pròxim exercici dels quals 2.668.500 euros corresponen a l’amortització de capital i 350.000 euros a la dels interessos.

«La bona gestió econòmica que està realitzant el nostre govern ens està permetent un important estalvi també en el pagament del deute, la qual cosa de rebot beneficia a altres partides com la de la borsa social, que es voran incrementades en 2018 amb la part que ens estalviem del pagament d’interessos del deute», ha destacat l’edil.

Detalladament, el romanent positiu de tresoreria aconseguit per Cullera en 2016 li ha permés cancel•lar crèdits per valor d’1.578.794 euros. El més gran dels préstecs ascendia a 477.583 euros mentre que hi havia uns altres per 386.296 i diversos per més de 200.000.

Encara que Armengot manté que «el més adient hauria sigut que eixos 1,5 milions hagueren anat a parar a inversió per a millorar la vida de les persones, la veritat és que Montoro no ens ho permet i hem hagut d’amortitzar préstecs». Una política que el regidor socialista no compartix en absolut, «però que no tenim més remei que acatar».

Millora en tots els paràmetres

Cullera se situarà en 2018 per sota del 75 % de l’índex d’endeutament permés per la llei. Actualment està en el 82 % i en 2012 va arribar a superar el 180 %. Un altre dels paràmetres que ha experimentat una notable millora és el període mitjà de pagament a proveïdors, que en el tercer trimestre de 2017 s’ha situat en els 51 dies i s’espera que en 2018 ja complisca la llei que marca 30 dies com a màxim.

Cullera també complix per primera vegada la regla de despesa i compta des de fa dos exercicis amb estabilitat pressupostària després d’haver-hi assolit superàvit i romanent positiu de tresoreria.

Armengot es felicita perquè «en dos anys i mig li hem donat la volta a l’economia de Cullera i si abans estàvem en la UCI ara estem ja en disposició de passar a planta perquè el pitjor està quedant arrere».