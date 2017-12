El pont de desembre deixa bons resultats a Cullera

Alguns allotjaments han arribat a penjar el cartell de complet i la majoria han superat el 60 % d’ocupació

CULLERA. 11-12-17. El pont de la Constitució ha deixat bons resultats en el turisme de Cullera. Alguns dels allotjaments que estan oberts en esta època de l’any han arribat a penjar el cartell de complet i la gran majoria han sobrepassat el 60 % d’ocupació.

La regidoria de Turisme ha assenyalat hui que durant estes ‘minivacances’ s’ha notat moviment en la ciutat a pesar que desembre sol ser un mes discret pel que fa a l’afluència de visitants.

La mitjana ha sigut dispar però hotels com ara el Cullera Holiday han estat al 100 %, l’hotel El Chalet al 80 %, els bungalous del càmping han registrat un 90 % d’ocupació i en els apartaments Milenio han ressenyat un 95 %.

En hostaleria, els restaurants han registrat bona afluència especialment durant les jornades festives. Pel que fa als museus, en el Castell també s’ha notat una millorança respecte a l’any passat i l’arribada d’excursions i turistes que s’han acostat pels seus propis mitjans ha sigut constant.

Reflexió

«En general, els locals que han estat oberts han treballat bé», indica Cantos, encara que l’edil admet que en esta època de l’any «molts empresaris s’ho prenen com a període de descans motiu pel qual l’oferta és més limitada».

El fet que la tendència en els últims anys siga a rebre més visitants durant períodes vacacionals fora de la temporada alta «ha de servir al sector per a realitzar una reflexió profunda sobre una estratègia de ciutat en la qual ampliem els serveis turístics privats a tot l’any», ha valorat l’edil.

Sobre este tema, el municipi treballa ja en el Pla 52 en el qual es programen esdeveniments tots els caps de setmana de 2018 per a la dinamització del sector. «Els esdeveniments són una oportunitat per a atraure a gent fora de la temporada alta, un al•licient per al sector i un pas més en la desestacionalització», conclou Cantos.