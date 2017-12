l Camp de Túria rebrà 860.000 euros per a la restauració del seu patrimoni

Maria Josep Amigó: “Un total d’onze municipis rebran aquestes ajudes que s’han adjudicat seguint criteris tècnics, i és cada ajuntament qui decideix quins projectes són els més necessaris”

Emili Altur: “Ha sigut un treball molt complex en el qual han participat juristes, arqueòlegs i historiadors, els quals han hagut d’estudiar més de mil propostes”

11/12/2017.La comarca del Camp de Túria rebrà un total de 859.938 euros en concepte de les Ajudes per a la restauració del patrimoni de la Diputació de València, les quals han sigut presentades per part de la vicepresidenta de la corporació, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur. Tots dos van coincidir que per al nou equip de govern és una prioritat la conservació del patrimoni “que és de tots”, a més de presentar una inversió bianual que beneficiarà a 19 béns històrics i culturals d’onze pobles de la comarca.

Es tracta de diverses línies d’ajuda per a obres de restauració i conservació de béns immobles amb valor històric, artístic o d’interès local. En el cas de la Costera, l’ajuda ascendeix a 334.698 euros per a projectes públics. A més, una altra de les partides ha sigut destinada, amb un pressupost de 153.910 euros per a ajuntaments i 251.798 euros per a entitats privades, a obres de condicionament, millora o conservació d’immobles destinats a activitats musicals. Per últim, s’ha habilitat una línia de subvencions per a la restauració de patrimoni de béns mobles de titularitat pública (31.871 euros) i privada (23.975 euros).

“Un total d’onze municipis rebran aquestes ajudes que s’han adjudicat seguint criteris tècnics, a través de barems transparents i objectius”, ha destacat la vicepresidenta. Amigó ha incidit en l’autonomia dels pobles i ciutats, “ja que és cada ajuntament qui sol·licita les ajudes i decideix quins projectes són els més necessaris per als seus veïns i veïnes”, a més d’en els criteris tècnics i objectius que han seguit per a atorgar les subvencions.

En la mateixa línia s’ha expressat Altur, qui ha manifestat “l’obsessió” de la Diputació per a establir una comissió independent composta per tècnics que reparteixen aquesta dotació a través de barems transparents. “Ha sigut un treball molt complex en el qual han participat juristes, arqueòlegs i historiadors, entre altres, els quals han hagut d’estudiar més de mil propostes”, ha destacat. Així mateix, el delegat de Cooperació Municipal ha volgut destacar que en aquesta convocatòria s’ha dedicat una atenció especial als municipis més xicotets perquè, en la seua opinió, “són els que més dificultats econòmiques tenen”.

Torres, llenços i centres de música

Per a aquesta nova convocatòria, com s’ha dit, la institució ha augmentat el pressupost un 30% més respecte a anteriors corporacions. En total, 248 projectes que recorren totes les comarques valencianes i que, a Camp de Túria inclouen actuacions com la rehabilitació i posada en valor de la torre medieval del Pont de Vidre, a Llíria, o la consolidació d’un dels trams de la muralla de València la Vella, a Riba-roja de Túria. En el cas de la línia destinada al patrimoni de béns mobles, la corporació finançarà restauracions com les peces de la col·lecció museográfica de la ‘Casa Gran’, en la La Pobla de Vallbona, o quatre llenços del S. XVIII dedicats a Santiago Apòstol en el mateix municipi.

A més, la tercera línia de subvencions, destinada a la restauració d’immobles musicals, cobrirà sobretot actuacions d’insonorització dels centres. Alguns exemples són el condicionament acústic en aules de la Unió Musical de Llíria i la Societat Musical La Marinense, a Marines, i també la instal·lació d’un elevador per a l’accés de persones discapacitades en l’auditori de la Unió Musical de Benaguasil.

“Cal destacar el compromís amb les societats musicals, amb projectes de restauració i rehabilitació de locals de bandes, escoles de música, teatres i tot tipus d’espais vinculats a la música, la qual és un dels motors del nostre territori”, ha manifestat la vicepresidenta.

Criteris en el repartiment de les ajudes

A l’hora de distribuir les ajudes, els tècnics de la Diputació han tingut en compte els béns catalogats com Bé d’Interès Cultural o Bé de Rellevància Local i, en el cas dels centres musicals, s’ha donat preferència a les obres necessàries per a la realització de l’activitat artística. Com a novetat, aquesta convocatòria ha prioritzat els projectes dels pobles més xicotets i aquells que no han rebut ajudes en anys anteriors.

Així mateix, també s’ha premiat el cofinançament amb els governs locals. “Hem valorat de forma positiva el compromís dels ajuntaments en les obres”, ha ressaltat el diputat de Cooperació Municipal. Totes les localitats on es va atorgar l’ajuda podran rebre fins a 50.000 euros, als quals podran sumar fins a 50.000 més segons l’aportació dels consistoris. “Per exemple, si un ajuntament inverteix 10.000 euros de fons propis, la Diputació garanteix els primers 50.000 més 10.000 euros”, ha afegit Altur.

Actuacions en els municipis

En concret, els onze municipis del Camp de Túria percebran un total de 859.938 euros. Per localitats l’assignació serà la següent:

Benaguasil: 71.023 euros.

Benisanó: 49.981 euros.

Bétera: 109.716 euros.

Casinos: 50.000 euros.

Gátova: 103.910 euros.

Llíria: 135.460 euros.

Marines: 45.315 euros.

Náquera: 13.687 euros.

La Pobla de Vallbona: 74.846 euros.

Riba-roja de Túria: 156.000 euros.

Serra: 50.000 euros.