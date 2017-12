La Diputació col·labora en donar resposta a la problemàtica de la retirada i reciclatge dels residus voluminosos

· Josep Bort: «És el nostre deure prendre consciència de la importància de saber dipositar aquests útils al lloc correcte per preservar el medi ambient, disminuir les emissions de CO2 i pal·liar el canvi climàtic»

· El diputat de Medi Ambient ha participat en Massamagrell en la cloenda de la campanya de comunicació i sensibilització per tal d’afavorir el reciclatge i valorització dels residus voluminosos en el marc del projecte Urbanrec

13/desembre/2017. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha assistit al CEIP Virgen del Rosario de Massamagrell per a participar en la cloenda de la campanya de comunicació i sensibilització per tal d’afavorir el reciclatge i valorització dels residus voluminosos en el marc del projecte Urbanrec, una iniciativa europea en què és sòcia la Diputació de València i, mitjançant la qual, s’estan buscant solucions perquè aquest tipus de residus no acaben en un abocador.

Josep Bort ha explicat que el principal repte d’aquesta campanya ha estat «visibilitzar la problemàtica dels residus voluminosos als municipis. És el nostre deure, com a ciutadans, prendre consciència de la importància de saber dipositar aquests útils al lloc correcte. D’aquesta manera, contribuirem a la preservació del medi ambient, a fer disminuir les emissions de CO2 i a pal·liar el canvi climàtic», ha subratllat el diputat.

Aquesta campanya, que forma part del projecte que persegueix millorar la gestió dels residus voluminosos, s’ha dut a terme en un total de huit municipis de les comarques valencianes –Riba-roja, l’Eliana, Chiva, Requena, Benaguasil, Alcàsser, Meliana i, finalment, Massamagrell–, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els avantatges de dipositar correctament els residus voluminosos en aquells llocs habilitats per a aquesta tipologia en concret.

La campanya ha tingut una doble vessant. D’una banda s’han realitzat accions dirigides als Ajuntaments; i d’altra iniciatives externes amb la ciutadania. En relació a aquestes últimes, s’han considerat les localitzacions més adients per a desenvolupar les accions de carrer. De fet, s’ha reproduït un habitatge al mateix carrer, instal·lant en la seua entrada contenidors de recollida selectiva de residus –envasos, paper i cartró, vidre o matèria orgànica– amb la intenció de que els més menuts pogueren dipositar els residus en els contenidors corresponents i intercanviar aquests per obsequis.

Així mateix, durant el transcurs d’aquestes activitats s’ha exposat als participants la problemàtica dels residus en general i dels voluminosos en particular. A més de portar a terme activitats encaminades a conèixer el funcionament dels ecoparcs i els beneficis que comporta la correcta separació dels residus en origen per tal d’afavorir el seu reciclatge.

Des de la vessant de la campanya dirigida als consistoris, s’ha posat l’accent en la millora dels materials i mitjans de comunicació amb els veïns i veïnes de cadascun dels municipis, a més de fer pedagogia en relació a la importància i els beneficis que reporta la recollida dels residus voluminosos i el fet d’evitar el seu abocament. S’han donat a conèixer els recursos municipals per a la correcta retirada dels voluminosos, s’han proporcionat materials per a la millora de les webs municipals i les xarxes socials; s’ha treballat en el disseny i edició de material promocional adaptat a les característiques dels municipis, amb fullets informatius per al foment del reciclatge de voluminosos; el disseny i edició de pòsters i cartells informatius en format digital per poder-los fer servir en xarxes socials; a més promoure l’ús dels ecoparcs i les possibilitats de reciclatge dels residus voluminosos.

Repte ambiental

La gestió dels residus voluminosos, com els mobles, somiers, o matalassos, entre d’altres, suposa un gran repte ambiental per als municipis ja que generen, en molts casos, greus impactes, com ara l’aparició d’abocadors incontrolats o la saturació d’instal·lacions municipals.

A Europa es generen 19 milions de tones de residus voluminosos i, d’aquests, més d’un 60% acaba als abocadors. Aquesta situació es podria revertir mitjançant polítiques de reciclatge i aprofitament d’aquests materials, tal com es pretén amb aquest projecte. Urbanrec naix per buscar solucions a aquest repte ambiental, per investigar en nous enfocaments orientats a la valorització dels residus voluminosos d’origen urbà en productes reciclats d’alt valor afegit.

A més, aquest projecte internacional, de la qual formen part un total de 21 socis pertanyents a set països, ha estat seleccionat dintre del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea i ha rebut huit milions d’euros per al seu desenvolupament. El seu objectiu és aconseguir la valorització del 82% dels residus voluminosos a Europa. Per a això, s’han d’aplicar innovacions en la logística i el tractament del residu que facen possible el seu reciclatge en quatre regions europees, una de les quals resulta les comarques de València.

La Diputació de València participa com a sòcia en aquest projecte europeu que està coordinat per l’Institut Tecnològic del Plàstic (Aimplas), i que compta per al seu desenvolupament amb 21 entitats europees, menudes i grans empreses, així com centres d’investigació i administracions públiques. La representació valenciana en Urbanrec la conformen el mateix Institut Tecnològic del Plàstic (Aimplas), la Diputació de València, el Consorci València Interior (CVI) i les empreses Ecofrag, Matalassos Delax i BlueplasmaPower.