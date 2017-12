Ciutadans (Cs) d’Alzira presenta una moció per aconseguir major transparència de les despeses municipals

María José Llopis: “La salut de la democràcia exigeix més claredat en la gestió i en els comptes del nostre Ajuntament”

Alzira, dimarts 19 de desembre de 2017. Ciudadanos (Cs) d’Alzira ha presentat una moció “per aconseguir una major la transparència en l’estat de tramitació de les despeses municipals”, ha informat la portaveu María José Llopis.

La regidora ha destacat que “la transparència és fonamental en els comptes de qualsevol administració tant per a facilitar l’accés a la informació com per a garantir una bona salut democràtica”.

A més, Llopis ha subratllat que l’ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Alzira assenyala que “un govern que no rendeix comptes al ciutadà, no està legitimat davant seu”.

En este sentit, ha manifestat “el seu desig d’evitar fórmules opaques i confuses en els conceptes de les despeses als comptes municipals com, per exemple, l’ús de l’aplicació Despeses diverses en els diferents departaments”.

Per concloure, l’edil de Cs ha manifestat “la necessitat de ser més transparents en la comunicació de les despeses perquè l’Administració és de tots i els ciutadans tenen dret a saber en què i on es gasten els gestors els diners públics”. “Una administració pública ha de justificar fins les gomes d’esborrar per garantir la salut de la democràcia”, ha matisat.