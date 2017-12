Ciutadans (Cs) d’Alzira lamenta que el tripartit no done suport a la transparència

• María José Llopis: “El problema és que no hi ha voluntat de fer les coses bé”

Alzira, dijous 28 de desembre de 2017. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José, Llopis ha lamentat que “el tripartit no done suport a la transparència que les tres mocions de Cs buscaven”.

Llopis ha mostrat el seu descontent “davant la negativa de Compromís, EU i PSOE a posar en marxa els canvis i les mesures amb què s’aconseguiria un major detall en la justificació de les despeses municipals, un seguiment tècnic dels acords aconseguits en el ple i la regularització de les donacions a associacions locals per part de l’Ajuntament “

La regidora ha destacat que “el problema és que no hi ha voluntat de fer les coses bé”. També ha afegit que “Cs no mentix quan explica que l’oposició no disposa de tota la informació d’una manera clara i lliure”. Llopis ha assenyalat que “estes són les proves del poc que interessa al tripartit aplicar la transparència a la seua gestió”.