Cullera recupera la font-fanal de la plaça de la Llibertat

El consistori elimina els bol•lards esfèrics, causants de diverses incidències en el trànsit

CULLERA. 03-01-18. La plaça de la Llibertat lluïx una nova imatge. La regidoria de Serveis Exteriors de l’Ajuntament de Cullera ha procedit a donar-li un llavat de cara en l’últim mes i ha recuperat la font-fanal que, després de l’eliminació de l’estàtua de la Llibertat, s’havia emplaçat en esta zona del nucli antic de Cullera a principis d’este mil•lenni.

El consistori l’ha erigit en una part abans ocupada per contenidors i un panell publicitari. Les borses de fem s’acumulaven en esta cantonada, molt visible, ja que a més de situar-se en una de les dos úniques eixides per al trànsit rodat és l’entrada des dels carrers del Mar i del Vall, un punt pel qual transiten molts vianants i que servix de nexe entre els barris marítims i la Vila.

«Eixe racó quedava indecent i transmetia la sensació de brutícia. Enlletgia la plaça i amb esta mesura correctora ara ha quedat endreçat», ha explicat el regidor de l’àrea, Salva Tortajada, qui remarca que molts veïns havien sol•licitat esta millora, anunciada en l’última assemblea ciutadana i que va resultar del grat dels participants.

La font-fanal és de ferro colat i durant més d’una dècada s’havia podrit en un racó del cementeri. Els serveis de Pintura municipals han procedit al seu restaurat, recuperant la seua esplendor. «Han fet un treball extraordinari», els ha felicitat Tortajada.

D’estil alfonsí, té una base circular sobre la qual s’alça una estructura en forma de copa amb quatre aixetes que aboquen l’aigua sobre quatre sengles piles circulars; sobre esta copa s’alça una columna rematada per quatre fanals. Conté detalls en daurat com l’escut de la ciutat. Molts són els curiosos que estos dies s’han quedat sorpresos en vore la font lluir de nou, ara en un lloc en el qual no entorpix la circulació.

Retirada de bol•lards esfèrics

Una altra de les actuacions en la també coneguda com plaça Taüt ha sigut la retirada dels bol•lards esfèrics que després de la reurbanització de la mateixa s’havien emplaçat per a evitar que els cotxes pujaren a les voreres. Estos elements del mobiliari urbà havien causat més d’una incidència als conductors per la seua escassa visibilitat.

Tortajada assenyala que no complixen el Codi de l’Edificació, que estipula que han d’estar a 70 cm d’altura per a ser visibles. «Molts cotxes no els veien i xocaven contra ells mentre estacionaven o en obrir les portes. Algun fins i tot ha arribat a pujar-se’n damunt», indica. «Per açò hem optat per retirar-los i substituir-los per uns altres en forma de cilindre», conclou.

La idea és que tots els bol•lards esfèrics, que són de fosa, desapareguen dels carrers de Cullera. Ara com ara, s’ha procedit a la seua retirada en la plaça Taüt, en la de la Verge i en Pati de l’Església. Encara queden alguns i progressivament els Serveis Exteriors els retiraran perquè en uns mesos tots els carrers estiguen ‘alliberats’ d’este molest element del mobiliari urbà.

Finalment, l’actuació en la plaça també ha contemplat l’eliminació de les rampes dels passos de vianants per a facilitar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, millores incloses en el pla municipal de supressió de barreres arquitectòniques.