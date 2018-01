Algemesí inicia l’Any Europoeu del Patrimoni amb una exposició de les festes valencianes

Print This Post

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van aprovar, el 17 de maig de 2017, la decisió per la qual s’estableix la declaració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

El patrimoni cultural europeu no és només un llegat del passat, és també un recurs imprescindible per al nostre futur, donat el seu inqüestionable valor educatiu i social, el seu considerable potencial econòmic, així com la seva important dimensió en cooperació internacional.

A partir d’aquests principis, els objectius de l’Any Europeu són fomentar l’intercanvi i la valoració del patrimoni cultural d’Europa com un recurs compartit, sensibilitzar sobre la història i els valors comuns i reforçar un sentiment de pertinença a un espai comú europeu.

Una millor comprensió i apreciació, especialment entre els joves, del seu patrimoni compartit que ajudarà a consolidar el sentiment de pertinença a la Unió i reforçarà el diàleg intercultural. Cal, per tant, promoure un major accés al patrimoni cultural i augmentar la seva dimensió europea.

En aquest context, tant el Museu Valencià de la Festa com l’Ajuntament d’Algemesí programaran al llarg de tot l’any un seguit d’accions enfocades a donar a conèixer el nostre patrimoni comú.

La primera de les exposicions correspon a la difusió de les celebracions festives de totes les comarques valencianes, que serà inaugurada el divendres 12 de gener a les 13 hores al claustre del museu.

Aquesta mostra pretén acostar a la societat local valenciana el patrimoni festiu del nostre territori a través de textos explicatius, mapes i material gràfic cedit pels diferents ajuntaments, institucions i associacions. Els textos que acompanyen els 34 panells han sigut elaborats per l’equip tècnic de la Unitat de Suport d’aquest Vicerectorat a partir dels 4 volums de la publicació ‘Calendari de Festes de la Comunitat Valenciana’, un projecte dirigit en el seu moment per Antoni Ariño i Vicent L. Salavert (Universitat de València).

L’exposició, que és resultat del treball conjunt i la col•laboració amb les entitats locals, naix a iniciativa del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València i es materialitza gràcies al patrocini de Caixa Popular i la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport.

La mostra es podrá visitar al Museu Valencià de la Festa fins el proper 20 de febrer.