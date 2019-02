Acabades les obres en el CEIP Villar Palasí de Burjassot per a la substitució de la seua coberta i accions de conservació i manteniment

Print This Post

El Col·legi Públic Villar Palasí de Burjassot ha iniciat el nou any amb les obres de rehabilitació del centre finalitzades. Obres que s’han realitzat per un valor de 230.000 euros, ajuda que procedeix del Pla de Manteniment d’Escoles de la Diputació de València.

Gràcies a la subvenció assignada, s’ha substituït per complet la coberta de l’edifici que, a causa de la deterioració pel pas del temps, presentava nombroses goteres que no es podien reparar aïlladament. Així mateix, l’obra ha suposat també el recanvi de finestrals que permetran mantindre millor l’aïllament de les aules.

A aquestes obres s’uneix les realitzades per la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Burjassot durant els mesos de juliol, agost i setembre, que han fet possible que el centre compte també amb una nova cuina. Perquè la nova cuina siga ja una realitat, es va dur a terme la retirada de l’enrajolat antic per a posar un nou, es va col·locar un nou sòl i un sostre desmuntable amb perfilería d’aproximadament 70 metres quadrats, en tots dos casos. Així mateix, es va realitzar la reposició de desguassos i es van fer també noves les instal·lacions de la xarxa d’aigua potable i de la xarxa elèctrica.

En el mateix espai, es va procedir al tancament del buit de l’escala al quart de la caldera, es van col·locar dues portes i la reixeta del gas i es va desmuntar la ximenera antiga. Finalment, es va pintar roda l’estada i es van instal·lar pantalles led.