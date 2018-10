Les activitats contra la violència de gènere i la celebració de Santa Cecília, a l’agenda de novembre

Connect on Linked in

L’agenda de novembre de l’Ajuntament de Godella vindrà marcada per les activitats de la regidoria d’Igualtat per commemorar, durant tot el mes, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. També tindrem la celebració de Santa Cecília, i molt més.

Els actes del Mes de les dones començaran amb la inauguració el dilluns 4 a les 18 h al saló d’actes de Vila Teresita. El divendres 23 a les 12 h es realitzarà l’acte institucional a la porta de l’Ajuntament. Hi haurà també una gran quantitat d’activitats repartides per tot el mes que podeu consultar al nostre web municipal.

Pel que fa a la celebració de Santa Cecília, el Casino Musical ha preparat, com cada any, distintes activitats per commemorar esta festa. La primera d’elles serà el V concert de cambra Enric Cullell el divendres 9. El dissabte 10 tindrà lloc el berenar de les amigues de la música. El divendres 16 assistirem a una exhibició de batucada. I el dissabte 17 tindrem una carrera popular per l’horta, un taller de zumba, jocs musicals infantils i el concert de Santa Cecília a càrrec de l’orquestra del Casino Musical, que oferirà una altra audició a la residència La Saleta el dijous 22. Per últim, el dissabte 24 es celebrarà la duta, la missa i la cercavila en honor a Santa Cecília.

Fora d’estes activitats, destaquem l’oferta d’oci per a xiquetes i xiquets i joves a l’escorxador, així com les activitats cada dissabte pel matí al mercat de venda directa. Tindrem també, com cada mes, cinema d’estrena al Capitolio, club de lectura i presentacions de llibres a la Biblioteca, cursos d’escalada i sessió de treball de l’associació valenciana del bonsai.

Per últim, en l’àrea de Cultura, Xicranda acollirà l’exposició ‘27 abrazos’ del 5 al 16 de novembre i Vila Eugènia farà el mateix amb la mostra ‘Tal Cual’, del 23 de novembre al 14 de desembre. El rastrell solidari del Casal de la Pau tindrà lloc del 12 de novembre al 2 de desembre a Xicranda.