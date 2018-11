Connect on Linked in

AVAMFAR reclama més facilitats en la Llei de Titularitat Compartida després d’haver-se acollit tan sol 11 dones a la Comunitat Valenciana, el 2,3% de tota Espanya

Aguado demana a Puig que estenga als agricultors les ajudes que va anunciar pels danys de la pedra

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha reclamat avui al cap del Consell, Ximo Puig, que “no s’oblide dels agricultors” i incloga també als propietaris de les explotacions agràries afectades pels virulents episodis de pedra del passat mes de juliol en el paquet d’ajudes anunciat pel propi Puig per a compensar els durs efectes de les referides incidències climàtiques.

Efectivament, el president de la Generalitat va dir fa uns dies que el Consell tenia previst aprovar, en la seua reunió de matí, una línia d’ajudes per valor de tres milions d’euros destinada al disseny de plans d’ocupació per a aquelles persones que s’han quedat sense treball en el camp a causa de la pèrdua de collita per la pedra. Dins d’aquest pla extraordinari seran els ajuntaments de la Ribera els encarregats de dissenyar programes d’ocupació dirigits a contrarestar aqueixa reducció de jornals.

“Ens sembla perfecte l’anunci del Consell –va assegurar Aguado en la seua intervenció davant un miler de dones durant la XXII edició de la Jornada de la Dona Rural–però lamentablement trobem a faltar que dins d’aqueixes ajudes especials poc o gens es diga dels agricultors les produccions dels quals han quedat arrasades. Per açò, exigim al president de la Generalitat que habilite un altre pla específic de suport per a col·laborar econòmicament amb els agricultors en totes les despeses suplementàries que van a haver d’afrontar per a recuperar les seues explotacions”. El dirigent agrari va explicar la seua demanda amb un símil molt gràfic: “Cal recolzar al que té la vaca que dóna la llet, és a dir, als agricultors, ja que són els seus camps els que generen ocupació i riquesa per a la resta de sectors”.

D’altra banda, Aguado va comentar les dificultats que arrosseguen la major part dels cultius valencians i es va referir al projecte de llei d’estructures agràries assenyalant que “la dimensió de les explotacions valencianes és insuficient perquè el món que ve no és el del minifundi, sinó el de la concentració i l’abaratiment de costos per a poder obtenir preus justs”. Per açò, va demanar a la Generalitat diàleg, consens i recursos per a poder escometre degudament el repte de modernitzar l’estructura de l’agricultura valenciana.

Amb anterioritat i davant el multitudinari auditori, la presidenta de l’Associació Valenciana de Dones i Famílies de l’Àmbit Rural (AVAMFAR) –la sectorial de dones de AVA-ASAJA– Marián Corbí, va reclamar a les administracions “la necessitat absoluta de donar un nou impuls a la Llei de Titularitat Compartida de les Explotacions Agràries que, sis anys després de la seua aprovació, segueix sent una perfecta desconeguda per al col·lectiu, la qual cosa com resulta tremendament decebedor perquè es tracta d’una legislació important en la qual teníem dipositades moltes esperances”.

Les dades oficials sobre aquest tema resulten desoladors i corroboren amb escreix l’opinió de Corbí. A la Comunitat Valenciana, durant el període de vigència d’aquesta llei aprovada en 2012, únicament s’han acollit 11 dones, la qual cosa suposa el 2,3% del total d’Espanya on les xifres no són molt més halagüeñas lloc que tan solament s’han inscrit 471 dones.

En la jornada també va intervenir la presidenta de l’organització nacional AMFAR, Lola Merino, qui va agregar, referint-se a la situació de les dones que “la igualtat no és un privilegi, sinó un dret”. Va subratllar el paper central que exerceixen les dones en el món rural i va dir que “un poble sense dones es mor, no hi ha vida”.

Durant la inauguració de l’acte, el president de la Cambra de comerç de València, José Vicente Morata, va assenyalar que “les societats més avançades del món tenen a l’agricultura com una activitat d’avantguarda” i va lamentar la crisi que travessa el sector agrari valencià “perquè ens estem jugant el nostre model de vida”.

Finalment, el director de l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA), Pedro Reig, va destacar la contribució que, al seu judici, poden aportar aquest tipus d’empreses a l’hora d’ajudar als seus proveïdors del sector primari a guanyar grandària i competitivitat en les seues explotacions.