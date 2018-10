Nova assemblea oberta ‘Trobades amb l’alcaldessa, el govern respon’, aquest dimecres 31 a Paiporta

Connect on Linked in

Èxit de participació i recollida de propostes en les Trobades amb l’Alcaldessa, que tornen aquest dimecres als barris Sant Ramon i Picanyer

El CEIP L’Horta de Paiporta va acollir la primera assemblea ciutadana de 2018 corresponent a les ‘Trobades amb l’alcaldessa, el govern respon’, la del barri del Secà. Desenes de persones varen assistir a aquesta trobada, celebrada el passat dimecres, per a realitzar propostes i suggerències, així com per a traslladar queixes a les regidores i regidors de l’equip de govern i a la pròpia Isabel Martín, presents en la cita. També va assistir el nou intendent de la Policia Local.

Les trobades visitaran aquest dimecres 31 d’octubre els barris Sant Ramon i Picanyer. L’assemblea se celebrarà a les 19.00 hores al CEIP Lluís Vives. La de Vil·la Amparo, que es va ajornar la passada setmana per la pluja, tindrà lloc definitivament el 6 de novembre, a les 19.00 hores, al CEIP Ausiàs March.

Aquestes assemblees estan plantejades com una fòrmula de participació directa en què la ciutadania i els responsables polítics comparteixen espai durant més de dues hores per a intercanviar impressions i comprometre’s en el compliment o l’estudi de determinades mesures. De les assemblees sorgeixen grups de seguiment, de quatre o cinc persones, que mantenen reunions posteriors amb el regidor de Participació, Guillem Montoro i, conjuntament, controlen les respostes als suggeriments i propostes de cada barri.

En la trobada del barri del Secà, aquest dimecres, les desenes de persones assistents plantejaren problemàtiques d’allò més diverses. Des dels problemes amb el mosquit tigre fins a l’estat d’alguns solars, passant per la manca de civisme de part de la ciutadania amb la recollida d’excrements de mascotes o l’excés de soroll a deshora en algunes places, i fins i tot en equipaments municipals, com la Sala Annexa del Museu de la Rajoleria. Per a molts d’aquests problemes ja s’està treballant en solucions.

També es varen escoltar en la trobada paraules de reconeixement per l’evident millora en l’enllumenat de places i carrers de la localitat, i fins i tot per l’augment perceptible en la neteja dels carrers, producte de l’augment de la inversió en neteja viària, i també del major civisme de la ciutadania.

Regidores, regidors i alcaldessa varen donar resposta a les queixes i varen oferir explicacions sobre ecursos per a la lluita contra les plagues. En aquest sentit, l’Ajuntament ha incrementat notablement la dotació pressupostària per a la lluita contra el mosquit tigre, les panderoles o les rates, un fet refermat amb informes tècnics de l’àrea de Sanitat. També es va recordar al veïnat la necessitat d’advertir a l’Ajuntament a través del registre d’entrada de qualsevol repunt de les plagues.