L’Ajuntament prepara la campanya de matriculació escolar per al curs 2018-2019

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Educació dirigida per Olga Camps, ha engegat la campanya de matriculació i canvi de centre per al pròxim curs escolar 2018-2019. El procés d’admissió dels alumnes/as afecta a aquells xiquets que accedeixen per primera vegada a un centre educatiu, públic o concertat o als alumnes/as que, àdhuc estant ja escolaritzats, volen canviar de centre escolar.

Així, les famílies hauran de presentar les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida en el centre escollit en primera opció. El calendari d’escolarització ha quedat establit de la següent manera. Les sol·licituds per a infantil i Primària hauran de presentar-se del 17 al 24 de maig; les d’ESO i Batxillerat es presentaran del 17 al 28 de maig; les sol·licituds per a FP Bàsica (en període ordinari) es presentaran del 18 al 31 de maig mentre que les de FP bàsica (en període extraordinari) es presentaran del 12 al 17 de juliol. Finalment, les sol·licituds per als Cicles de Formació en Grau Mitjà i Superior es presentaran del 18 al 31 de maig.

El pròxim 25 d’abril, se celebrarà una reunió informativa dirigida a pares, mares i/o tutors que tindrà lloc a les 18h en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura. En ella s’informarà sobre el procediment de preinscripció i de matrícula per als xiquets/as de 3 anys d’ara endavant i també de les característiques i serveis amb què expliquen els diferents centres educatius que existeixen a Burjassot.

Per a més informació, es pot consultar aquest fullet informatiu allotjat en la web municipal, Àrea Educació.