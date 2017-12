Alberic presenta un minuciós llibre sobre la Quinta del 52

Alberic, 7 de desembre de 2017.Mª Amparo Giménez Ortiz, Antoni Torres Sanchis, Enrique Ortega Gironés i, a títol pòstum, Josep Lluís Doménech Zorzona han configurat un llibre històric. No sols pel contingut (que també) sinó per la vàlua d’un estudi minuciós que assenta un precedent no sols a Alberic, sinó a la província de València. “Collita del 52” suposa un repàs a la història de la Quinta d’eixe any, amb una investigació que aporta tots els aspectes de la vida dels primers anys de la dècada dels cinquanta. El saló d’actes de la casa consistorial acollí la presentació, amb prop de cent-cinquanta assistents, que recordaren anècdotes i fragments vitals, en record, sempre, de Josep Lluís Doménech, que morí fa poc però que també col•labora en el llibre amb poemes inèdits.

L’estudi comença amb el poema de Doménech que diu així:

“Bon vent i barca nova,

és el que cal esperar, sí,

un temps millor i

més dessassogat”

Toni Sales va recitar fragments del poemari de Josep Lluís Doménech i un resum dels esdeveniments més importants de cada dècada des dels cinquanta fins a l’actualitat. Antoni Torres i Amparo Giménez s’encarregaren de resumir part del contingut del llibre. Per últim, el geòleg Enrique Ortega va mostrar els canvis del poble en la història.