Alberic preveu un superàvit en el seu pressupost de 2019 malgrat augmentar les ajudes socials

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ha aprovat el pressupost de 2019, en el qual continua la línia marcada en tota la legislatura per la qual s’intenta “realitzar política enfocada a les persones, amb una aposta sòlida i innegociable amb els serveis socials que permeten millorar la vida als veïns i les veïnes de la nostra localitat”, segons s’expressa el regidor de l’àrea econòmica, Josep Puig.

Els comptes del nou any preveuen un superàvit pressupostari de quasi 17.000 euros, amb un còmput total que es llança fins als 7’5 milions d’euros. La majoria dels fons municipals s’invertiran en l’administració general que permet el funcionament de l’ajuntament. El també primer tinent d’alcalde va presentar una gràfica en el ple en el qual es va aprovar el pressupost en el qual es detallava com es repartien els diners municipals. Així, de cada 100 euros del consistori, 20 es destinen a l’administració general, 16 a la seguretat i protecció de la ciutadania, 14 a les reformes urbanes, viàries i el magatzem, 12 als serveis bàsics municipals, 7 als serveis i promocions socials, 6 als tributs d’Hisenda i el foment de l’esport i 4 a la cultura, l’educació o el deute.

Per al present pressupost s’augmenten (respecte als comptes de l’any passat) les partides de Serveis Socials respectives a les ajudes individualitzades, que creixen en 65.000 euros, mentre les ajudes a les famílies que tinguen fills també es veuen augmentades amb 15.000 euros. També creix la partida destinada als estudiants i Alberic és en l’actualitat una de les poques poblacions de la Ribera en la qual s’ajuda els alumnes en tots els nivells educatius, amb beques directes que els permeten reduir la seva despesa en productes escolars o en transport.



Alberic també continuarà amb el seu projecte per a afavorir l’ús de mitjans de transport més sostenibles amb el medi ambient i, així, se subvencionarà als veïns que compren vehicles amb motor de tracció híbrida o directament elèctrica, així com també als usuaris que es facen amb bicicletes de passeig en els comerços de la localitat. L’esport també rebrà una important partida econòmica que servirà per a continuar amb la reforma de les instal·lacions dels diferents poliesportius municipals, així com també del trinquet de pilota valenciana i la remodelació de la gespa artificial del camp en el qual juguen múltiples conjunts de futbol.

El pressupost de 2019 permetrà també finalitzar les obres previstes, cas de la Plaça Mestre Magenti i adjacents, la pavimentació de camins rurals i carrers urbans, la millora de les diferents rotondes d’accés, la finalització de la piscina descoberta i l’adequació del Teatre Liceu. Creixen, per part seua, moltes de les ajudes que reben les associacions culturals, socials i esportives d’Alberic.

Els comptes de 2019 també permetran continuar reduint el deute públic, en aquest cas amb prop de 270.000 euros. Des de 2015 fins a 2018 s’ha amortitzat un total d’1.4 milions d’euros de préstecs bancaris. Si se suma la quantitat que es reduirà en 2019, en la present legislatura s’haurà retallat el dèficit públic d’Alberic un 60%.