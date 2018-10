Alberic viu la Fira de l’Alliberament malgrat la pluja intermitent

Connect on Linked in

Alberic va poder gaudir de la majoria dels actes programats en el seu Fira de l’Alliberament Senyorial malgrat la pluja intermitent que va caure sobre el municipi i la resta del territori valencià durant tot el cap de setmana i que sí va obligar a suspendre part de les activitats o a programar-les per als dies següents. La Fira commemorava, un any més, la fi de l’època senyorial en la localitat, un fet que es va produir en 1836, després d’una pugna legal que va durar 80 anys i que va servir per a posar fi al descontent dels habitants d’Alberic per la gran desigualtat que oferia el sistema feudal.

Des del divendres i fins al diumenge, la plaça on se situa l’ajuntament (així com altres enclavaments del municipi) es van omplir d’expositors gastronòmics i artesanals (amb productes artesans tradicionals, artesans esculpint pedra i treballant en la seda i l’espart, o bunyols casolans de la mà de les mestresses de casa, que ensenyaren els trucs d’aquesta apetitosa recepta), i culturals (amb la programació de balls tradicionals, cercaviles, animació musical per part de Pep Gimeno Botifarra, exposició fotogràfica de “Alberic, un poble en imatges”)

El tret d’eixida per a la Fira es va donar el divendres amb la inauguració de l’exposició fotogràfica “Alberic, un poble en imatges”, que reuneix imatges antigues de la localitat i estarà disponible fins al 16 de novembre.