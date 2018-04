Esportiu Agility Almussafes arrasa a Alboraia i Sagunt

Connect on Linked in

El cap de setmana del 7 i el 8 d’abril l’entitat va participar en les proves de l’ADACV i la RSCE, aconseguint 13 medalles, cinc d’elles d’or

Almussafes, a 17 d’abril de 2018. Esportiu Agility Almussafes segueix sent habitual en els podis dels campionats als quals es presenta. El cap de setmana del 7 i 8 d’abril va aconseguir un total de 13 medalles en les proves de l’Agrupació Esportiva d’Agility de la Comunitat Valenciana (ADACV) i de la Reial Societat Canina d’Espanya (RSCE), que es van celebrar a Alboraia i Sagunt, Respectivament. Concretament, en el torneig de l’ADACV va conquistar tres ors, quatre plates i dos bronzes, mentre que en el de la RSCE l’associació va obtenir dos ors, una plata i un bronze.

La temporada esportiva avança i els integrants d’Esportiu Agility Almussafes continuen en el més alt. El cap de setmana del 7 i 8 d’abril es van celebrar proves tant de l’Agrupació Esportiva d’Agility de la Comunitat Valenciana (ADACV) com de la Reial Societat Canina d’Espanya (RSCE) i ambdues foren especialment fructíferes per a l’entitat, atès que li van permetre engrossir el seu palmarès de forma significativa.

Alboraia va ser l’escenari en el qual es va desenvolupar la prova organitzada per la RSCE, en la qual el jutge Esteban Díez va traçar el recorregut per a la competició, que va estar organitzada pel Club La Manada. Laura Morón i la seua gossa Xena van aconseguir la victòria en la categoria Satandart Grau I. Per la seua banda, Alejandro Aguado va tenir l’oportunitat de pujar en dues ocasions al podi. D’una banda, va aconseguir la primera plaça amb Jack en categoria Standart Grau III i, per un altra, es va fer amb el bronze al costat de Loli en la mateixa categoria. Finalment, a Alboraia també van aconseguir recompensa Nacho Jordán i Sweet, els qui van ser subcampions en la categoria Mini Grau III.

L’altre torneig del cap de setmana va portar als integrants de l’entitat fins a Sagunt, on el Club Canes d’Élgar de la localitat va poder celebrar finalment la setena prova d’ADACV després d’haver sigut ajornada anteriorment a causa de les condicions meteorològiques. De nou, els d’Almussafes van arrasar.

Eva Grau es va marcar un doblet en categoria mitjana amb Liss i Artax, amb els qui va obtenir el primer i el segon lloc, respectivament. En la mateixa categoria, Isabel Gimeno va ser tercera amb Nano. Però Gimeno també va aconseguir l’or en categoria Mini III amb Twix. Li van acompanyar en aquest podi els seus companys Ana Soto amb Chlöe i Nacho Jordán amb Sweet, la qual cosa els va permetre formar un calaix completament almussafeny.

Però els triomfs a Sagunt no van quedar en aquests premis. Els recorreguts dissenyats per la jutgessa Ana Alegre per a la jornada van portar a José Peris i Thor a quedar segons en la categoria Maxi Nivell III. Així mateix, Iván, el més xicotet de l’entitat, va arreplegar una plata en categoria Mini Nivell II amb la seua gosseta Pepa i, finalment, Marina Domínguez va aconseguir la primera posició en Performance Mini amb Inky. La junta directiva els dóna l’enhorabona pels resultats i pel treball realitzat per a aconseguir-los.