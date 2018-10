Alberto Grima presenta ‘El niño que jugaba solo’

Print This Post

Alberto Grima ha presentat a València el seu llibre ‘El niño que jugaba solo’.

L’autor, cardiòleg de professió, realitza en aquesta novel·la un reflex dels anys de la Transició en València.

L’autor assegura que es tracta d’una novel·la amb llenguatge senzill per a tots els públics.

Després de tota una vida dedicada a la medicina, reprén l’afició de la seua joventut: la literatura.

El llibre està editat per l’editorial Saralejandría i té com a objectiu endinsar-se en la història dels valencians a través d’un període com la Transició.