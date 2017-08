Alboraia evitarà les inundacions al barri San José Obrer amb l’ajuda de la Diputació

L’Ajuntament del municipi de l’Horta Nord reurbanitzarà el carrer Grup San José Obrer i desconnectarà les sèquies dels carrers Benimaclet i Racó Sant Llorens, amb una inversió de 137.255 euros

Amb aquesta actuació es millorarà la xarxa de clavegueram, evitant que amb episodis de pluges moderades i fortes l’aigua arribe a les vivendes, la major part habitades per persones majors

29/agost/2017. Arreglar les zones enjardinades, eliminar barreres arquitectòniques i rehabilitar la zona del parc infantil: en definitiva, millorar l’aspecte i la comoditat del barri. Gràcies a l’ajuda de la Diputació de València, l’Ajuntament d’Alboraia reurbanitzarà el carrer Grup San José Obrer, que es troba en condicions “precàries”, afectant a veïns que en la seua majoria són persones majors, a més de desconnectar les sèquies en els carrers Benimaclet i Racó Sant Llorens per a evitar inundacions.

“Ja s’han arreglat les zones enjardinades entre els blocs d’habitatge, i ara falta canviar el paviment de la zona per als vianants i unificar-ho amb un carrer adjacent”, ha assenyalat l’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, a més de manifestar que aquesta actuació “donarà millor aspecte i comoditat al barri”.

La proposta, inclosa en la subvenció del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de la Corporació provincial, consisteix en la reurbanització del Grup San José Obrer i la desconnexió de sèquies en els carrers Benimaclet i Racó Sant Llorens. L’import de l’actuació ascendeix a 137.255 euros i, per a justificar les obres, s’ha realitzat la inspecció per part dels Serveis Tècnics Municipals de la situació de la xarxa de clavegueram municipal.

Es tracta d’un dels barris més antics d’Alboraia, amb unes infraestructures de sanejament “precàries”, que genera des de fa anys problemes en el funcionament del desguàs de les aigües fecals i desbordaments en cas de pluges moderades o fortes.

Aquesta situació ha generat inundacions en les primeres plantes dels immobles, afectant en la seua majoria a residents de tercera edat amb problemes de mobilitat, la qual cosa fa que l’execució de les obres siga considerat pel consistori “de caràcter d’urgència”. Per la seua banda, Chavarría ha recordat que una altra demanda important dels veïns són les olors en els embornals situats al costat dels habitatges, a causa del mal estat de les canalitzacions.

La població afectada per aquesta situació és de 145 persones, segons dades d’empadronament, encara que les obres beneficiaran tant als barris adjacents com al col·legi D. José Lluch. Així mateix, l’actuació també resoldrà el problema d’inundacions de la sèquia durant les pluges, així com la millora de la urbanització al voltant del parc, utilitzat diàriament pels residents del barri i per una guarderia situada enfront del mateix.

D’altra banda, les obres subvencionades per la Diputació de València preveuen la desconnexió del clavegueram municipal a la xarxa de sèquies en els carrers Benimaclet i Racó Sant Llorens, millorant el funcionament dels desguassos dels immobles i eliminant episodis de filtracions en les propietats privades.

El renovat pla d’obres i serveis en els municipis

Aquesta actuació en la localitat d’Alboraia ha sigut possible a través del renovat SOM de la Diputació de València. En total, la inversió de la Corporació provincial en les comarques valencianes serà de 33 milions d’euros per als ajuntaments i un milió d’euros per a les mancomunitats.

El programa ha sigut presentat per part de la Corporació provincial amb modificacions encaminades a agilitar la concessió de les subvencions i simplificar els procediments d’aprovació de les obres en els municipis valencians. També implementa una nova fórmula per al repartiment de les ajudes, en la qual s’accentuen els criteris socials –la taxa d’atur, per exemple– o mediambientals, com el Pacte d’Alcaldies.

Per la seua banda, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha manifestat que en aquesta legislatura el seu propòsit és “treballar colze a cik¡¡olze amb els ajuntaments, i que tota la ciutadania dispose dels mateixos drets i serveis”. En paraules de Rodríguez, “la principal línia d’actuació del pla és l’autonomia financera dels municipis”.