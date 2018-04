Alcàntera de Xúquer celebra el Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport

Connect on Linked in

• Una carrera solidària i l’aposta per recuperar l’essència del raspall van copar els actes en el CEIP Cervantes.

4 d’abril de 2018.– Alcàntera de Xúquer va celebrar dimarts passat el primer Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport, una iniciativa promoguda a través de la Fundació Trinidad Alfonso en la que tots els xiquets i xiquetes van gaudir d’un extra d’activitat esportiva, al marge de les seues habituals classes d’Educació Física. El CEIP Cervantes es va convertir per unes hores en una festa de l’esport i la convivència que es va iniciar amb una carrera solidària organitzada per a recaptar fons a favor de la ONG Save The Children, i en la que van participar més de 100 persones entre pares i alumnes. El protagonisme del matí va ser per al raspall, amb l’objectiu de que els més jóvens conegueren una disciplina molt arrelada a la cultura valenciana. “Els xicotets no saben de la faceta de jugar a este esport en el carrer. Volíem que foren conscients del seu origen i experimentaren el seu lloc natural”, va explicar Isabel Alonso, professora del CEIP Cervantes.

Alhora que es van implicar en este Dia Internacional de l’Activitat Física i de l’Esport, els participants van aprendre els valors propis d’esta modalitat. “No s’ha de perdre l’essència de tornar al carrer per a jugar. És important que s’aposte per este tipus d’actes perquè aprenguen a conviure i relacionar-se a través de la pràctica esportiva”, va sentenciar Alonso. La jornada es va tancar amb l’entrega de diplomes als estudiants.