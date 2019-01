Alfafar es reivindica com a ciutat més moderna i accessible amb una nova inversió

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El nou projecte aprovat amb un pressupost de 63.442,69 € inclou actuacions d’urbanització als carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març.

Aquesta inversió és un altre exemple de l’esforç de l’Ajuntament per convertir Alfafar en un municipi més modern i accessible per a tota la ciutadania.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Urbanisme, ha aprovat un nou projecte per a la realització en els pròxims mesos d’obres d’urbanització en diversos carrers dels barris Orba i els Alfalares del municipi, continuant així amb el seu ferm compromís de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania.

El projecte presentat i aprovat durant el mes de desembre recull les actuacions d’urbanització i millora de les infraestructures d’ús general que es realitzaran als carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març, amb una inversió total que aconsegueix els 63.442,69 €.

Aquestes noves obres que es duran a terme en els Alfafares i en el Barri Orba són un exemple més de l’esforç del consistori en els últims mesos per a convertir Alfafar en un municipi que complisca les condicions del model de ciutat moderna, més accessible per a la ciutadania i que incremente la qualitat de vida de les i els veïns.

Així, l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa nombroses actuacions per a la rehabilitació, urbanització i millora de l’accessibilitat de les vies i espais públics del municipi com les importants inversions realitzades per a una major accessibilitat en la Plaça Poeta Miguel Hernández, l’av. de l’Albufera, la plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch i el carrer Sant Sebastià o el recent projecte aprovat amb el qual es millorarà l’accessibilitat de més d’una vintena de carrers i avingudes del Barri antic d’Alfafar.

A més, juntament amb aquestes importants inversions, l’Ajuntament ha iniciat en el Barri de Sant Jordi i continuarà en la resta de barris del municipi diverses actuacions per a la millora del mobiliari urbà, amb la instal·lació de nous bancs i papelas, així com xicotets arranjaments i reparacions en voreres i escocells.