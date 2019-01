Algemesí CF 3 – 0 Ciutat Alzira

Print This Post

L’encontre s’ha disputat en l’Estadi Municipal d’Algemesí.

L’Algemesí CF ha guanyat aquest cap de setmana al Ciutat d’Alzira per 3 gols a 0 en l’encontre disputat en l’Estadi Municipal d’Algemesí. Un partit que ha enfrontat al primer classificat de la segona regional del grup 8, l’Algemesí, contra el segon classificat, l’Alzira.

L’encontre va començar amb molta intensitat per part dels dos conjunts, que volien demostrar així les seues ganes de consolidar-se en la primera posició en la qual fins ahir estaven empatats a 39 punts.

En la primera part només l’Algemesí tenia la possessió de l’esfèric i les ocasions del joc. Van ser diverses les aplegades des de les bandes i a baló parat del conjunt local, el qual finalitzant la primera part, al minut 44 va arribar el gol d’Àngel el màxim artiller de la lliga amb 18 dianes.

Per part del Ciutat d’Alzira no va hi haure cap ocasió que intimidara la porteria d’Artur, jugador de l’equip local.

La segona part de l’encontre començà igual, amb els dos equips forts aguerrits, tant que al minut 52 expulsaren per doble groga al central dels visitants, Enric Balaguer. L’Algemesí dominà el baló fins a aconseguir el segon gol al minut 62 per part de Vicent Escrivà que amb una gran cabotada a la treta d’una falta va posar més terra pel mig.

El partit es va posar menys vistós per al públic, amb balonades llargues i moltes faltes que a penes aplegaven a cap dels dos porters. Sols una ocasió a la treta d’un corner que pegà en el travesser, per part dels alzirenys.

Per a rematar el gran partit per als locals, Vicent Garcia anotà l’últim gol al minut 89. Definitiu per a sentenciar l’encontre amb un 3-0.

Molt bon ambient en el municipal amb una gran assistència de gent que va gaudir d’un gran partit de segona regional.